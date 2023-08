Cuenta lo que le ha pasado en el Metro de Barcelona y recibe el apoyo unánime de Twitter

La usuaria de Twitter @sonibg23 ha compartido varios mensajes en la red social de lo que le ha sucedido en las últimas horas mientras viajaba en la línea 5 del Metro de Barcelona.

"Quiero llorar. En el L5 una mujer mayor se iba a sentar y yo me he sentado antes y la gente me ha dicho de todo y me han tratado fatal", ha señalado en la primera parte del mensaje.

La protagonista ha contado que no han parado hasta que "he enseñado los aparatos de las piernas, las férulas y he dicho que yo también necesitaba sentarme". "Estoy harta de estas mierdas", ha reconocido, en un tuit que suma más de 43.000 me gusta en pocas horas.

Mucha gente no ha dudado en mostrarle su apoyo públicamente y ella ha tenido que aclararlo todo con una nota compartida en un nuevo mensaje en la red social.

"La gente en el metro me ha empezado a insultar, a punto de llorar, me he remangado el pantalón y he enseñado los aparatos de plástico que uso para andar, las férulas. He dicho que iba cargada con un portátil y que estaba yendo a trabajar y no podía ceder mi asiento. Quienes me han insultado, se han disculpado", ha explicado.

Aunque minutos después, otra mujer "se ha vuelto a encarar, pidiéndome el asiento". "He vuelto a recibir comentarios de mierda, pero una persona me ha defendido. He bajado en mi parada y me he puesto a llorar. Por favor, si veis que alguien necesita asiento y PODÉIS, cededlo, pero no cuestionéis de malas maneras a quien está sentada porque no sabéis por qué está pasando", ha sentenciado.

Tras contar lo que le ha pasado, el mensaje ha recibido muchísimas muestras de apoyo: