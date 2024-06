Cuenta lo que le ha pasado al ver sus asientos ocupados en el cine: de no creer

La tiktoker Helena, conocida en la red social como @mami.de_tres, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando un rifirrafe que ha tenido con otra familia al ir al cine con sus hijos.

Según ha contado la influencer, la historia empezó cuando decidió aprovechar un día de fiesta en su pueblo para pasar la tarde en el cine junto con sus tres hijos pero, para su sorpresa, al entrar a la sala, ésta se dio cuenta de que sus asientos estaban ocupados por otra familia.

Al percatarse de esta situación, Helena se acercó a la señora que estaba en su asiento y le informó de que estaba sentada en un lugar que no le pertenecía, ya que era el sitio que la tiktoker había comprado para ella y sus hijos.

"Yo con las palomitas, los niños, las chuches…", ha relatado la creadora de contenido, para que sus seguidores puedan visualizar la situación.

Pero, lejos de avergonzarse, la señora -llamada Puri-, le puso cara de asco a la influencer, según ha contado Helena, para, acto seguido, responderle con un cortante: "está el cine vacío, siéntate en otro sitio".

Tras la respuesta, la señora se giró y siguió mirando la pantalla, una actitud que despirtó la indignación de la creadora de contenido, quien optó por seguir insistiendo, tocándole el hombro a la señora para volver a llamar su atención.

Cuando Puri se vuelve a girar, la influencer, que iba acompañada por sus tres hijos pequeños, le espetó: “Mira, perdona, es que estos son mis asientos. ¿Te enseño las entradas?”.

En ese momento, la mujer que se había sentado en el asiento que no le correspondía miró al marido y éste le dirigió un “tranquila Puri, nos cambiamos de sitio, no pasa nada, no te alteres”.

“¿Es que yo me estoy volviendo loca o el mundo va al revés? ¿Pero cómo que no se altere ella? Pero que ella está en mi sitio, que tengo todo mi derecho a decirle que se levante”, ha manifestado la tiktoker, indignada.

"Me da igual que hayas puesto tu culo en el asiento. Que todo el mundo hemos ido a un concierto y nos hemos intentado poner en un sitio mejor, o hemos ido en AVE o en Alsa y nos hemos puesto en un sitio que no es el nuestro, pero si viene el dueño de ese asiento y te dice que te quites, tú te quitas", ha continuado.

Para finalizar, la creadora de contenido ha destacado que sabe que se podría haber callado y haber renunciado a sus asientos, pero que decidió no hacerlo porque está intentando enseñarles a sus hijos "a no callarse".