Cuenta por qué ha durado 45 minutos en su nuevo trabajo: es el colmo de la mala suerte

El usuario de TikTok @nico.de.blas ha contado lo que le ocurrió el primer día de su nuevo trabajo, en el que por un colmo de la mala suerte duró únicamente 45 minutos.

"Acabo de durar 45 minutos de reloj en un nuevo trabajo. Aparte de actor soy técnico de laboratorio. Esta semana, mi compañera de piso y amiga Lucy compró incienso de suerte rápida y a los dos minutos me llamaron de este hospital para ofrecerme un contrato por sustitución", empieza contando.

"Total, que procedo a ir, relleno todo el papeleo de recursos humanos, me bajo con la supervisora y responsable de laboratorios, voy a la lavandería a que me dieran el uniforme, voy a que me hicieran la foto para que me hicieran la acreditación, la cual no tengo, pero me hice la foto...", sigue recordando.

Hasta ahí iba todo perfecto, pero todo se torció después: "Pues vamos al laboratorio y de repente me encuentro con el siguiente panorama: la persona a la que yo iba a sustituir estaba allí".

"No, es que me han dado el alta ayer, he ido al médico y no tenía ninguna forma de comunicártelo", dice que se justificó el otro trabajador.

El usuario pregunta: "¿No puedes llamar al maldito hospital? No, ¿verdad? No puedes comunicar a nadie del maldito hospital que te han dado el alta".

"Total, que me he vuelto. En los días que penséis que tenéis mala suerte, pensad en mí, que seguramente yo estaré peor que vosotros", se lamenta.