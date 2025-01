Cuenta cuantas veces se ha lavado el pelo en un año y estalla el debate

El tuitero Daniel (@daaniielsannn) ha subido una publicación a su cuenta de X que ha abierto acalorado debate sobre qué opinan los usuarios de red social sobre la declaración de una chica que ha contado cuántas veces se ha lavado el pelo en todo 2024.

"23 lavados de pelo en 366 días del año, ¿opiniones?", ha comentado el usuario de la red social, justo antes de adjuntar las dos fotografías subidas por la mujer en la que se explica la historia.

En concreto, en la primera imagen subida por el tuitero se puede ver a la chica en cuestión frente a una puesta de sol con la frase: "Cuando se piensa que soy una guarra en plan sexy".

Pero la gran sorpresa llega con la segunda fotografía, en la que se puede ver una captura de pantalla de una nota del móvil en la que la protagonista va apuntando los días exactos en los que se lava el pelo durante el año, junto a la frase "Pero soy una guarra en plan:".

"La que puede puede y la que no desea, algunas pueden estar dos semanas sin lavarse el pelo y no se pone ni feo ni huele ni nada. ¿¿Por qué te crees que lo tiene así de largo??", ha comentado una tuitera.

"Tengo el pelo igual de largo que ella y me lo lavo, mínimamente, día por medio. Lo de no lavarse el pelo es para gente que se lo tiñe, ¡pero tampoco lavarlo tan poco!", ha comentado otra usuaria.

"Lo único que me causa es envidia sí lo digo"; "No me causa ni un poco de envidia, la verdad"; "Yo me lo lavo cada cuatro días y ya me parecía algo inconfesable", han sido otras de las opiniones. El debate está servido.