Cuentan las diferentes reacciones en Santander y Madrid cuando les ven cogidos de la mano

El creador de contenido Gon (@llamamegon) ha querido compartir junto a su pareja algo de lo que se han dado cuenta cuando van caminando agarrados de la mano por las calles de Madrid y también de Santander.

La reacción de las personas, sus gestos con la cara en concreto, han sido muy diferentes, según su experiencia. "Es algo bastante no gracioso, nosotros somos de Santander y estamos dando un paseo por la bahía, pero nos hemos dado cuenta de que en Madrid hay algo que no pasa que aquí sí", ha afirmado al principio.

"Algo que nos acaba de ocurrir con los señores que van por ahí, nosotros vamos de la mano por la calle, nos vamos a casar", ha proseguido. Ha hablado, entonces, de la reacción cuando les ven de la mano: "¿Cuánto crees que es el porcentaje de la gente que hace algún comentario? Yo creo que un 30".

Aunque han podido pensar que se ha tratado sobre todo de personas mayores, lo ha negado, sino todo tipo de personas. "Para que luego digáis que no pasan estas cosas", ha rematado. Esto ha generado muchísimos comentarios y muchos han querido considerar que no pasa en todas partes, aunque "no se trata de que sea el norte y decir 'ya sabes cómo somos', es una pena 'ser' así y actuar de ese modo", comenta Gon.

"Venga ya, no me puedo creer que aún pase. Debe ser por zonas. Estos días estoy en Sitges y te aseguro que nadie se asombra por eso ni por nada parecido", ha comentado la usuaria Esther Claver, recibiendo inmediatamente la respuesta del usuario: "Aquí nos pasa de manera constante, será por ciudades, pero es la realidad que estamos viviendo aquí".