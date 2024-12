Dan aviso de lo que hay que hacer si te llama un número con prefijo 621

El despacho de abogados Millennials ha lanzado un aviso importante para todos aquellos ciudadanos que reciban llamadas en su teléfono de números que comiencen con el prefijo 621.

"El prefijo 621 anda que no da el follón. Y es que la semana pasada recibí varias llamadas y era raro el día que no recibía llamadas desde números de teléfono empezados por este prefijo. Yo, con mi condición de autónomo, tengo que coger todas las llamadas que me entran", empieza diciendo el experto.

"Y cuando coges esta llamada no hay nadie al otro lado y enseguida cuando contestas te cuelgan. Por supuesto siempre contesto diciendo "dígame", nunca digo "sí" porque se trata de un contestador que hay al otro lado que graba tu voz para luego realizar contrataciones fraudulentas con tu voz", avisa.

El experto lamenta que "son muy pesados" y se pregunta qué se puede hacer ante este tipo de situaciones: "Pues lo que estoy haciendo yo: cada vez que me llaman de un número de teléfono tengo la obligación de cogerlo. Lo cojo. Y si no me contestan... bloquear, bloquear, bloquear".

"Y así estoy toda la semana. Así que si os llaman de un número de teléfono, sea el que sea, nunca contestéis sí, siempre decid dígame", insiste.