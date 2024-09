Dani García pone el foco en lo que pasa en España con la alta cocina: en Londres es normal, aquí no

El cocinero Dani García ha concedido una extensa entrevista a El Mundo, donde ha hecho un repaso de lo que ha sido su carrera desde que hace unos años decidió cerrar su restaurante de tres estrellas Michelín para centrarse en otros negocios.

Sobre estar en la conocida guía ha afirmado que es "una cárcel de oro" en la que no quería estar. Eso sí, hasta que no lograse las tres estrellas no quería tomar la decisión de dejarlo todo.

También ha abordado el tema de la alta cocina en España. Un tema recurrente cada vez que, por ejemplo, Dabiz Muñoz decide subir el precio del menú de su restaurante DiverXo, también con tres estrellas.

"España no es un país para hacer alta cocina. Yo quizá no me habría ido de la Michelin si hubiera tenido 60-70 personas por servicio a 300 euros el menú. Hubiera sido rentable y eso lo cambia todo. En Londres la gente se gasta 400 o 500 euros en un gastronómico y aquí es algo impensable", ha afirmado.

Pero tal y como salió de la Guía Michelín volvió a entrar. Smoked Room, ubicado en Madrid, que logró las dos estrellas en sólo seis meses, todo un hito para la gastronomía española.

Smoked Room está situado concretamente en el Hotel Hyatt Regency Hesperia, en el madrileño Paseo de la Castellana. Está ideado como un local clandestino al que se accede por el otro asador de García, Leña, que abrió tras cerrar su restaurante tres estrellas Michelin en Marbella.

De Leña, local que siempre suele estar atestado de famosos, son archiconocidas sus hamburguesas, de las que, como ha dicho en la entrevista con El Mundo, supone el 10% de todo lo que se vende en el restaurante