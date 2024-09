Daniel Guillén, el periodista que arrasa con @Manuel_de_BCN: "Creo que los cómicos son gente más de izquierdas"

Junio de 2021. España comenzaba a ver la luz tras más de un año de confinamientos, cifras de contagios diarios de coronavirus y restricciones constantes. Entonces, en Twitter, sí, todavía era Twitter, apareció una persona cuya foto de perfil, en blanco y negro, era un camarero con bigote y pajarita bajo el nombre de Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN). Solo se sabía que coincidía con el personaje de la serie de humor británica Fawlty Towers.

Esta cuenta, que realmente es el alter ego digital del periodista barcelonés Daniel Guillén, comenzó a hacer hilos analizando cómicos, películas y series de humor agrupándolos en el hashtag #MakeEmLaugh. Cogía un fragmento o una situación y a partir de ahí contaba en tuits acompañados de vídeos la historia de ese protagonista, actor o humorista. No tardó en hacer reír a una red social que cada vez se iba encrespando más, conseguir fama y lograr que miles de personas estuvieran pendientes cada miércoles a lo que contaba Manuel de BCN.

Su éxito y sus constancia, sumado a un gran peticiones de sus seguidores de que hiciera un recopilatorio, ha terminado con Guillén publicando el libro Hazme Reír: de Chaplin a los Chanantes, momentos inolvidables de la comedia. Esta obra de la editorial Temas de hoy puede ya considerarse un espacio de consulta único de la historia del humor español e internacional.

Además, muchos han aprovechado para ponerle cara a Guillén, que se define como aficionado a la comedia, la risa y a todo lo que despierta el buen humor. "Siempre que se puede hay que intentar reír", afirma nada más comenzar una entrevista con El HuffPost. Durante la misma, también aprovecha varias ocasiones para dar las gracias a Manuel de Barcelona por permitirle "desarrollar una vena creativa que en el ámbito de la comunicación no podría haber conseguido".

¿Cómo se pasa de hacer hilos en X o Twitter a tener un libro por ejemplo no puedes acompañarlo con los vídeos que publicas?

A medida que iba haciendo los hilos y a la gente les iba gustando, una de las respuestas que más solía leer era que tenía que hacer algo para poder guardarlos porque es un sitio volátil y el contenido no tiene tanta vigencia en el tiempo. Hay mucha gente que los debe tener archivados y ese era un comentario repetido, pero al final yo tengo otro trabajo y tengo familia. Entonces me acabó llegando una propuesta de la editorial Temas de hoy y todo fue rodado y el resultado, a pesar de por ejemplo no poder llevar vídeos, es muy fiel a la filosofía de los hilos, pero con un estilo distinto.

No pretendo con este libro ser muy enciclopédico a nivel de contenido. Mi idea es recordar una película, un monólogo o algo del mundo de la comedia y despertar ese gusanillo en el lector para que sea él el que investigue y conozca más a ese cómico y no la de darle una biografía total.

¿Es fácil organizarse para hacer un hilo?

Para mí el punto de partida es encontrar un tema, una película o una serie. A partir de ahí es explicar una anécdota concreta y no hacer un análisis detallado o cronológico de esa película o de esa serie. Con lo que sé empiezo a buscar información y, a medida que voy descubriendo cosas y buscándolas, cojo una historia o idea e intento compensarla en un hilo de entre 15 o 25 tuits como máximo.

En los capítulos del libro, como no puedo poner vídeos y formatos multimedia, lo que hago es intentar narrar esa historia y que se pueda leer como un cuento, que sea una pequeña aventura de ese cómico o de esa serie.

Con un centenar de hilos hechos desde junio del 2021, ¿en qué te has basado para quedarte con solo 30?

Yo digo que son todos los que están, pero no son todos los que son. Podría haber más de 100 hilos porque están los que he hecho, pero faltan otros que no he hecho porque no he encontrado la arista para explicarlos, pero que me encantaría hacerlos. La selección se basó en ver cuáles de los que tenía hecho podrían tener un encaje mejor en el formato papel.

Hay uno que tiene un formato diferente en libro, pero que quería contar. Es el choque entre Jimmy Kimmel y Matt Damon, que es una historia muy divertida y en el hilo funcionó como un tiro porque iba metiendo clips de lo que se iban haciendo y diciendo. Para ello, ese soporte audiovisual era básico, pero quería contarlo en el libro y no sabía cómo. Entonces intenté trasladarlo haciendo una relativa ficción con extractos de artículos de prensa que son reales, conversaciones que me he inventado como un extracto de un mensaje de audio de Matt Damon a su agente, del diario personal de Jimmy Kimmel y esto me ha permitido contarlo sin imágenes.

¿Esta es la historia que más te ha llamado la atención?

Conocía alguna cosa de la historia y del pique entre ellos, pero no todo. Es televisión americana, empezó en 2005 y las redes no estaban tan puestas y o lo viste en aquel momento o alguien te habló de ellos o no sabes realmente todo, entonces al meterme e investigar te vas enterando de todo. Lo que sí me ha permitido hacer los hilos es descubrir figuras que tenía conocimiento relativo, pero no la grandeza que tenían, como por ejemplo, George Carlin, que en Estados Unidos es un dios de la comedia y aquí no lo conocemos casi.

¿Y cuál es tu humorista favorito?

Me cuesta mucho escoger uno, creo que puedes cambiar casi cada año y hasta cada mes, pero tengo una creencia bastante grande por el universo de los Monte Phyton. John Cleese ha hecho una trayectoria de 60 ó 70 años que hay muy pocos que la mantengan tanto tiempo, pero hay muchos otros. Rowan Atkinson me parece brillante como Mr Bean y luego haciendo una serie histórica como Blackkadder, o el mismo Ricky Gervais. En Estados Unidos me parece un milagro que todo el Saturday Night Live siga vigente casi 50 años, pero si me tuviera que quedar con uno diría que con John Cleese.

Te llamas en X Manuel de Barcelona, ¿qué supuso para ti ese personaje y Fawlty Towers?

Los británicos consideran que esa serie es el mejor producto televisivo que han hecho. El problema es que cuando se estrenó aquí en 1981 en TVE, aunque se dice que pudo haber algo de censura y no se quería promover una serie que se maltratara a un camarero español, yo creo que va más allá. Para mí, lo importante es que el trasladar el conflicto idiomático de ingleses con un camarero español que no hablaba inglés a la televisión de aquí, con personajes en castellano y el foráneo en otro idioma, que crearon a Paolo el italiano, no les funcionó.

Cinco años más tarde las autonómicas sí que apostaron por esta serie y en TV3 se convirtió en un hito. Se programó en prime time y todo el mundo hablaba de ella. El personaje de Manuel era muy divertido porque aquí hablaban en catalán y el extranjero hablaba en castellano, pero era mexicano y no de Barcelona. Pasamos muchos años sin saber que ese personaje que nos hacía reír tanto era originalmente catalán. Cuando empecé en Twitter quise crear un personaje y dije que como Manuel ya sabía que era de Barcelona, como yo, lo adopté como alter ego y me ha dado esta posibilidad de desarrollar esta vena creativa que si no no habría podido explotar.

¿Hay gente que te llama Manuel?

No, porque hasta hace muy poco la mayoría de gente no sabían que yo era Manuel de Barcelona. No lo había confesado ni por vanidad ni por nada, lo sabía mi familia más cercana, amigos próximos y ya. Había mucha gente que de verdad yo pensaba que me llamaba Manuel y tenía ese aspecto.

Conociendo la historia, las curiosidades y siendo experto en el humor español y mundial, ¿a ti qué te hace reír un sábado por la tarde/noche?

En general todo lo que lo que sea un punto de comedia me gusta. Me encantaría que hubiera un programa tipo Saturday Night Live en España, por ejemplo. Aquí ha habido Vaya semanita en Euskadi o en Cataluña Polònia, pero son más sátira política. No hay programas de sketches generalistas que puedan tocar todos los palos y me encantaría que hubiese un formato como ese. Pero bueno, me río viendo una una sitcom nueva como ahora Poquita fe, que creo que es una serie brillante a nivel de comedia. Luego puedo ver otras como Asesinatos en el edificio o Fleabag, que es otro tono distinto, o un monólogo. Me considero un público fácil. También puedo ir a un espectáculo de comedia y, aunque no sea lo que más me guste, disfrutarlo al máximo, cualquier pequeña dosis de comedia es buena y me aporta un montón.

Siempre defiendes la risa y empiezas con los hilos en junio de 2021, después de la pandemia, España necesitaba reír en ese momento y tú se lo diste.

Tampoco me ponía en ese plan salvador de que España necesita reírse y voy yo y lo consigo, pero es que en ese momento también hubo un boom de gente que se dedicaba a hacer hilos de diferentes ámbitos. Me parecía un formato muy chulo y creía que tenía potencial. El primer hilo que hice no era de comedia, pero sí que tenía esa finalidad divulgadora. Vi un vídeo de Fred Rogers, que trabajaba en la televisión pública americana, e hizo en los 60 una intervención en el Senado para defender la televisión pública porque el Gobierno quería reducir los fondos. Era un vídeo de 6 minutos y te iba emocionando. Mientras indagaba vi que Rogers era casi un Dios ahí, así que fui divulgando la historia dando contexto con su figura y su discurso, y eso fue lo que me animó a hacer los hilos. Aunque sí que es verdad que había mucha necesidad de reír y pasarlo bien, afloraron muchos memes nuevos y se explotó una vena creativa que permitía ese entretenimiento.

Además, acertaste justo en el momento exacto, ahora X o Twitter se ha vuelto mucho más salvaje.

Sí, yo creo que ahora es más como un vertedero donde la gente va a soltar bilis y mucha gente dice que se va porque solo ve insultos o malos rollos. A mí me ha permitido muchas cosas, como desarrollar la vena creativa, tener contacto con gente de la comedia que admiro o ahora hacer este libro.

Twitter o las redes permiten esa democratización del humor, tú tienes cierto talento o una idea con un recurso como pequeñas viñetas, un dibujo o un vídeo haciendo doblaje y tienes ese escenario para mostrar ese talento, antes era mucho más complicado porque te lo tenía que comprar una televisión o alguna compañía. Esto es positivo si se sabe usar bien, pero es verdad que cada vez te ponen más piedras en el camino. Yo de momento soy resiliente y pienso que puede ser una herramienta muy útil a nivel creativo.

¿Estás siguiendo el combate de audiencias entre La Revuelta y El Hormiguero?

Sí, claro.

Mucha gente que no seguía La Resistencia se ha llevado una sorpresa con el tipo de programa que es La Revuelta, ¿te esperabas que iba a causar tanta sorpresa?

Era un formato que funcionaba muy bien en la hora en la que iba, que era una de las carencias que teníamos en España y que, por ejemplo, en Estados Unidos tienen el late night y el late late night, que es un poco más gamberro, a partir de las 12.30 o 1. Aquí salvo Late Motiv y La Resistencia ese formato nunca ha cuajado, ha costado mucho consolidarlo y ahora estaba esa franja del access prime time que monopolizaba El Hormiguero y para mí sí que ha sido una sorpresa ese dato porque se pensaba que los que veían El Hormiguero no iban a ver La Revuelta.

Lo bueno creo que es que ha atraído también a gente que no veía la televisión ordinaria a esa hora y ahora sí, porque el reclamo que traían es una oferta nueva. Esto también explica que, aunque superen a El Hormiguero, tampoco es por mucho y el público fiel de Motos sigue viéndolo. Ha atraído a gente nueva y para mí crea una dinámica buena.

¿Te planteaste hacer un capítulo para Broncano, Quequé, Ponce, etc?

Me encantaría, pero suelo tirar más hacia lo anglosajón porque es mucho más fácil buscar información. En esa tarea de buscar datos, historias, etc, es más sencillo. Para buscar cosas de productos españoles es más difícil. Hice un hilo la semana pasada de Camera Café y me costó mucho encontrar cosas sobre una serie que tuvo un gran éxito. Podría hacer un capítulo de La vida moderna y cómo Broncano, Quequé e Ignatius atrajeron a tanta gente a la Ser, pero es que es difícil encontrar documentación válida para hacerlo.

¿Tienes la sensación de que cuesta que aparezcan mujeres en el panorama mediático de la comedia española?

Creo que ha costado mucho y el libro es un reflejo de ello. Cuando lo tuve publicado vi que había muy poca presencia femenina. Hablo de Nora Ephron, Lucille Ball, Carol Buernett, Sarah Silverman o Mari Santpere, pero hay muy poca presencia femenina. Ahora creo que la tendencia se está revirtiendo y está saliendo un plantel de gente desde Eva Hache, Ana Morgadé a la actualidad con Inés Hernand oEva Soriano, que son igual o mejores que los hombres, pero es verdad que es una tendencia que ha costado mucho. Incluso sigue habiendo gente que dice que las mujeres no son graciosas y a mí me parece algo bastante insultante cuando hay gente como Tina Fey, Amy Poehler, Ally Wong o Kristen Wiig.

La presencia femenina va aumentando y va a ir a más, pero es verdad que ahora todavía si se tiene que encargar un programa y hay un hombre cómico se sigue apostando por él porque la sociedad sigue teniendo esa actitud machista.

El humor ha servido también para hacer sus reivindicaciones, cuentas nada más empezar el caso de Miguel Gila y su experiencia en el bando republicano ¿es más importante que nunca el humor para hacer reivindicaciones sociales, véase el vídeo de Pantomima Full sobre el alquiler?

No sé si es subjetivo o es una sensación generalizada, pero sí tiendo a pensar que los cómicos son gente más de izquierdas y lo veo más asociado a la izquierda y no a la derecha. Cuando la gente de izquierda hace humor sí tiene esta vertiente de ser punta de lanza revolucionaria o de querer poner el dedo en la llaga en cosas que no funcionan a nivel social, sean los gobernantes de derechas o de izquierdas. Esa función del humor es muy relevante.

El caso del vídeo de Pantomima Full, ellos podían haber hecho la parodia y quedarse ahí, pero el giro que hacen de una persona que vende pisos millonarios y luego se va a su casa y comparte piso porque no puede pagarse otra cosa a pesar de los que anuncia es ir un paso más allá . Es un ejemplo de que los humoristas tienen mucho que decir y siempre hay algo más si rascas. Gila convirtió las penurias que vivió en la guerra en humor, aunque también fue un poco egoísta porque exorcizaba así sus demonios. Él decía que le fusilaron, pero le fusilaron mal. De esa brutalidad que fue vivir la guerra con 18 años consiguió hacer una carrera brillante.

Hace un par de meses y en medio del debate sobre la autocensura de hoy sobre determinados colectivos, el cómico Juan Dávila dijo en una entrevista para ABC que se pueden hacer chistes sobre gays o enanos si es desde la inclusión y no desde la exclusión, ¿lo ves así?

Yo respeto todas las opiniones, pero soy de la tendencia de lo que dice Ricky Gervais de que se puede hacer humor de todo. Con esto me refiero a hacer chistes, pero que no vayan a herir. La frontera tiene que ser hacer un chiste para atacar. Hay cómicos que usan el humor para reírse de sí mismos, entonces esto les da pátina a reírse de otras cosas siempre y cuando no ofendan. No creo que no se pueda hacer un chiste sobre un colectivo si es divertido y haces reír a ese colectivo. Lo de ponerte en la ofensa previa de no hacer estas bromas porque hay que proteger equis colectivo creo que es ser muy proteccionista con la inteligencia del público y me alineo más de esa vertiente de Gervais.

Hacer un chiste son palabras, pero no tiene por qué ser ofensivas. Él dice que tiene que hacer sus chistes y están pensados para que funcionen y hagan reír, no para dañar a nadie, pero es verdad que hay gente que se puede ofender y lo entiendo, pero no creo que estén diseñados para herir. Es verdad que muchos dicen antes de meterme en follones lo evito y no lo hago, pero al final es una pena y dependerá del cómico, del chiste y de la situación.