Una experta dice que este pan de Mercadona es "top" y "no es integral": hay debate

Maria de Lluc Martorell, Técnico Superior en Dietética, ha sorprendido y provocado debate al mostrar un pan que venden en Mercadona, y que no es integral, que en su opinión no está nada mal.

"Vas a alucinar con este pan de Mercadona. Si no te gusta el pan integral, este te va a sorprender. Este pan de cristal que es posible que a primera vista penséis que no es saludable, pero mirad los ingredientes", señala.

Dice que los ingredientes son "sorprendentemente son buenos" y destaca que "incluso está hecho con aceite de oliva".

Algunos usuarios han respondido rápidamente, mostrando sus dudas al respecto y señalando que, por ejemplo, ese pan lleva azúcar en su composición, por lo que dudan de que pueda ser saludable.

"Pero fíjate que está prácticamente al final en la lista de ingredientes lo que significa que cuanto más al final, más poquito", ha respondido la propia experta.

También dice que no está mal otro pan de Mercadona, de formato hamburguesa, llamado "redondo cristal": "Este otro de aquí que a simple vista podéis pensar: este tipo de pan de hamburguesa no es saludable. Está bastante bien. Os dejo los ingredientes para que observéis que también contiene masa madre, aceite de oliva virgen extra. Y a mí personalmente me encanta".