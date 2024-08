¿Debes comértelo? Esto es lo que pasa cuando caduca un yogurt

El técnico superior en dietética @microbiotadesdecero ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que habla junto con un experto en seguridad alimentaria sobre la importancia de la caducidad de los yogures.

"Es el producto más tirado a la basura de España, sin duda, por caducidad, o al menos el que más miedo ha generado", ha comenzado diciendo el creador de contenido mientras coge un yogurt.

"¿Un yogurt caduca alguna vez?", ha preguntado el tiktoker al experto que le acompaña al empezar el vídeo, que ya lleva 1,2 millones de visualizaciones y más de 30.000 me gustas, una cuestión a la que éste ha respondido sin titubear: "No, nunca".

"¿Y qué es lo peor que le puede pasar a un yogurt?", ha continuado preguntando el creador de contenido, a lo que su acompañante ha explicado que el resultado es que este lácteo puede acidificarse más de la cuenta.

"¿Y es malo? Pues no lo sé, a lo mejor a la gente le gusta un poquito más ácido. Y precisamente un yogurt cuanto más acidez tenga menos lactosa tiene, puesto que las bacterias se alimentan de la lactosa", ha añadido el experto.

Además, ha añadido que si el yogurt se ha puesto muy ácido sólo significa que entonces ya se ha eliminado absolutamente la lactosa, algo que ha apuntado que no es malo. "A lo mejor a ti no te gusta el ácido y dices que está malo, pero para los demás no".