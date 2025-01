Deja este cartel a sus vecinos al ver lo que no paran de tirarle por la ventana: sólo hay una teoría posible

El popular usuario de TikTok @julianllado ha compartido en esa red social la curiosa situación que vive con uno de sus vecinos de arriba desde hace una temporada.

"Tengo los vecinos más raros del mundo. Acabo de llegar a casa, voy a la terraza y mirad lo que hay. Pues un sándwich tostadito, con su fiambre y sin masticar. Alguien ha tirado este sándwich por la ventana. Pero no es el primer sándwich que se cae, es que llevan ya unos seis o siete en dos meses", explica.

"Mi teoría es que esto es la merienda de algún niño o niña que no quiere comérsela y hace: ¡Uohhh! y lo tira por la ventana y le dice a su madre: sí, ya me lo he comido. Y claro, cae en mi terraza que es un bajo", señala.

"Estoy por ponerles el sandwichito en el portal, en la escalerita. Y decirles: se os ha caído el sándwich, al igual que cuando se os caen los calcetines os lo dejo ahí", dice, aunque finalmente se le ocurre algo mejor: escribir un letrero y colocárselo en la puerta.

Pese a ello, se piensa muy bien qué mensaje poner: "A ver si por escribir esta carta me van a llover sándwiches todos los días 24/7 porque yo no sé a quién tengo por vecinos. La voy a escribir de buenas y ya está".

Finalmente, el mensaje queda así: "Hola, somos los vecinos del bajo. Nos hemos encontrado más de cinco veces sándwiches enteros, tostados y con pavo en nuestra terraza. Agradeceríamos que si alguien no se los quiere comer, que lo tire a la basura, no a nuestra terraza. Seguramente ha sido un accidente que agradeceríamos que no se repitiera. Muchas gracias".

"No quiero que esto se convierta en Aquí no hay quien viva y nos tiren lejía o cosas peores", dice tras dejar la nota.

En las reacciones destaca la de una persona que exclama: "NOOOO, no lo delates!!!! Empatizo muchísimo con esa criatura 😂".