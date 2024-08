Deja el coche más de tres días en un parking... y ojo a la cifra a pagar que sale en la pantalla

La usuaria @amarmolmc ha compartido lo que le ha pasado cuando, por "un fallo de comunicación" con su hermana, dejó el coche aparcado en un parking durante más de tres días.

"Mi hermana lo tenía que venir a buscar. Ha habido un fallo de comunicación... ¿cuánto crees que es?", le dice a su acompañante, que calcula que sacar el vehículo de allí costará más de 200 euros.

"Voy a llorar", dice antes de meter el ticket en la máquina y no querer ni mirar la cifra que sale, que es finalmente 125,40 euros. "¡Mucho menos!", dice el chico. Pero ella se lamenta: "Pero sigue siendo, eh".

La usuaria subraya que han sido tres días y 10 horas las que ha estado allí el coche, cuyo coste ha provocado muchas reacciones en TikTok. Entre ellas, una de la más destacada es la que dice: "No te voy a mentir, me pasa a mí, y me pongo detrás de otro coche al salir y acelero pa salir gratis😂".