Deja esta opinión sobre lo que le pasó en un bar: por menos han hecho películas y monólogos

La opinión que un cliente ha dejado en internet sobre un bar, contando lo que le pasó allí, es una auténtica maravilla, propia de un monólogo y que podría constituir perfectamente el inicio de una serie o una película.

El hombre puntúa al local con un cinco sobre cinco y relata lo que vivió: "Llegué borracho 40 minutos antes de que abriera porque estaba helando y el chico que había dentro me dejó pasar y me dio de desayunar".

"Al principio la comida me sabía a gloria, aunque no sabía ni qué estaba comiendo. Me quedé dos horas más y volví a desayunar y madre mía, ¡todo buenísimo!", celebra.

Del mensaje se ha hecho eco la popular cuenta @soycamarero junto al mensaje: "El camarero salvador 😂". Y ha provocado una multitud de reacciones.

Por ejemplo, una persona se pregunta: "¿No será que soñó todo esto?". Otro señala:" Me recuerda a cuando @elmonaguillo tenía el programa de radio, y llamaba la gente con su copita en lo alto que estaban esperando en la puerta del bar para tomarse un cortao antes de ir pa casa".

Y otro avisa: "He vivido eso pero sin estar borracho".