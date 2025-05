Da una lección al mundo al explicar por qué se ha venido a vivir a España pese a ganar la mitad que en EEUU

La usuaria de TikTok @kristainspain, estadounidense que vive en España, ha dejado bien claras las razones por las que ha decidido venir a vivir a este país pese a ganar bastante menos dinero que en el suyo.

Respondiendo al comentario de una persona, esa usuaria admite: "Cuando me mudé a España, gané aproximadamente la mitad del sueldo que ganaba en Estados Unidos. Y, aunque eso puede parecer una gran desventaja, y claro que lo es, no me mudé a España por eso".

"Obviamente, el coste de la vida es más bajo en España. Esperaba recibir un recorte de sueldo, pero es así y no me importa. Veremos si puedo mantener mi estilo de vida. Pero creo que estará bien, seguiré pudiendo viajar, vivir por mi cuenta, mientras pueda encontrar alojamiento, que eso es bastante difícil en Barcelona", admite.

Dicho eso, sentencia: "Entiendo que escuchar lo de un recorte de la mitad del sueldo es fuerte, pero al mismo tiempo no se trata del dinero. Se trata de la ubicación y de la forma de vivir aquí, que es la que más emociona".

En las reacciones destaca la de una persona que cuenta su caso: "¡Felicidades! Me mudé de Estados Unidos a Francia el año pasado y me rebajé el sueldo un 50 %. Pero ahora tenemos más dinero que nunca. En Estados Unidos, la gente no tiene en cuenta la atención médica ni otros gastos costosos".