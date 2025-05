Una dietista pide máxima atención a dos productos similares de Mercadona: uno es oro y el otro no vale la pena

La dietista especializada en gestión emocional con la comida, Maria de Lluc Martorell Rojas, ha tirado de bisturí nutricional en su último vídeo de TikTok para diseccionar dos platos preparados de Mercadona que, a simple vista, parecen primos hermanos. Pero no. Uno va directo al podio y el otro, con suerte, se queda en las gradas.

Martorell Rojas no se anda con rodeos y empieza fuerte: “¿Conoces estos garbanzos a la jardinera? Pues la verdad es que están de maravilla”. No hay misterio, no hay giro de guion. Ingredientes limpios, receta simple, recomendados “en más de una ocasión”. Oro en bote, vamos.

La cosa se tuerce cuando saca las lentejas a la jardinera. También vienen en envase bonito, también llevan ‘a la jardinera’ en el nombre, pero aquí la fiesta se descontrola. Aparece el aceite de girasol, una lista de ingredientes más larga y, con ella, la sospecha. “Pueden estar bien”, dice ella, como quien intenta no herir los sentimientos de un plato que sabe que no va a invitar otra vez.

“Podrían generarte confusión”, avisa. Porque claro, el envase puede engañar, pero los ingredientes no. El mensaje final no deja lugar a dudas: guarda el vídeo, que luego vienen las prisas y acabas metiendo las lentejas en el carrito pensando que son las otras.