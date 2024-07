Deja a todos a cuadros al enseñar lo que ha hecho en un coche "el ladrón más tonto de la historia"

Hay quien roba por placer, quien lo hace por necesidad y quien lo hace para dejar en evidencia que no tiene muchas luces.

Este es el caso de un ladrón al que la cuenta de TikTok Express & Quality Repair ha sacada los colores al mostrar todos los ingentes esfuerzos que tuvo que hacer para acabar robando una simple batería de un coche que cuesta poco más de 30 euros.

"Decidme si este no es el ladrón más tonto de la historia. Primero rompes esta ventanita. Ves que no te llega la mano o no eres capaz y no consigues abrir la puerta. Rompes la de allí, doblas esto, todo, todo, todo", dice el usuario mientras enseña los enormes destrozos que provocó el caco, que trabajo tuvo que costarle.

"¿Para robar qué? Para robar la batería. De verdad que eres uno de los seres más inútiles sobre la faz de la tierra, y que me lo confirmen los comentarios, si necesitas hacer todo este destrozo para robar una batería. ¿De verdad? ¿De verdad?", se pregunta.

En la descripción del vídeo, el usuario asegura: "De todos los despropósitos que vi este creo que se lleva la palma. Doblar una puerta y romper tres cristales para llevarse una batería del Alcampo de 38€. En fin. Se hará todo lo necesario para que esté capítulo quede como una anécdota para el dueño".

En los comentarios destaca uno que dice: "Si va por el catalizador te hace un agujero en el techo". Otro se burla: ¿Pa 30€ jajajajajaja espectacular". Y otro apunta la posible causa real del destrozo: "No te das cuenta que una persona que quiere hacerte daño y para disimular se lleva la batería".