El actor Guillermo Campra relata el viaje de pesadilla en Uber: "Pensaba que la palmaba"

El actor Guillermo Campra, conocido por su famoso papel de Alonso en la mítica serie española Águila Roja, ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok (@guillermocampra) relatando un viaje en Uber de auténtica pesadilla por el susto que se llevó a causa del conductor.

"Tenía una reunión al medio día a unos 30 minutos en coche, el tío (conductor de Uber) me aceptó el trayecto estando muy cerca, era un viaje casi todo por autovía o autopista", ha advertido al principio del vídeo.

A los cinco minutos, tal y como ha relatado, se empezó a dar cuenta de que los coches de alrededor le estaban pitando al coche en el que iba subido. "Yo me puse a mirar qué estaba pasando, me llamó la atención que el coche iba muy despacio, pero yo pensé que igual tenía un fallo en el motor y no podía ir más rápido", ha comentado.

"Cuando me fijé en la velocidad, me di cuenta de que el tío estaba moviendo muy raro la cabeza... Pues le estaban pitando porque el muy hijo de la gran... se estaba yendo para los lados porque se estaba quedando dormido", ha revelado.

Al darse cuenta empezó a toser y a dar golpes en el asiento para que el conductor se diera cuenta. "Estaba en shock, de verdad, estaba temiendo por mi vida. ¿Cómo es posible que un conductor que sabe que se está quedando dormido recoja a un cliente sabiendo que su vida está en sus manos", ha preguntado.