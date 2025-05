Natalia Osona va con su novio a la Feria de Sevilla y no está dentro ni 5 minutos: este es el motivo

La creadora de contenido Natalia Osona ha publicado un vídeo en cuenta de TikTok (@nataliaosona) yendo con su novio a la Feria de Sevilla y enseñando por qué ha tenido que salirse a los 5 minutos de entrar.

"POV: Vienes a la feria y tu novio es culé", ha manifestado la creadora de contenido al inicio del vídeo, el cual ha alcanzado ya las 688.000 reproduciones y los más de 36.000 'me gustas'.

"Literalmente que acabamos de llegar a la feria y hemos estado cinco minutos y mi novio ya me ha obligado a irme", se ha quejado la influencer mientras mostraba como estaba saliendo de la Feria junto a su pareja.

"Estoy muy de los nervios. Se me corta todo el rato el partido ahí dentro, no puedo. Pensaba que podía verlo", ha comentado Diego Sanchís, la pareja de Natalia, haciendo referencia a que se le cortaba la retransmisión del partido del Barça que veía desde el móvil.

"¿Tú te crees que yo me he puesto así de guapa para irme al hotel a ver el puñetero partido del Barça siendo madridista?", le ha recriminado la influencer a su novio, quien le ha contestado en tono divertido: "Pero puedes verlo de flamenca".

"Maldita la hora que elegí un novio culé. Si van a perder", ha comentado indignada la tiktoker en el taxi, mientras que Sanchís no cesa con sus quejas: "¿Tú te puedes creer que se me queda el colgado? Tío, de verdad".

Ya en el hotel la creadora de contenido graba como están viendo el partido, con Diego ya con el traje quitado y ataviado, en cambio, con la camiseta del Barça, mientras Natalia sigue vestida de flamenca esperando a que acabe el encuentro para volver a la feria.

"¿Ves que te tenías que quedar en la Feria?", le dice Osona a su novio en el 2-0, perdiendo el Barcelona. Aunque aún es peor para ella lo que pasa después, ya que inesperadamente el Barça logra un 3-3 casi al final del partido, lo que indica prórroga.

"Tío, yo que me quería ir ya a la Feria, tío. De verdad, primera vez en mi vida y que quiero que gane el Barça", ha afirmado la creadora de contenido, desesperada ante la situación y la espera.

Finalmente el Barça pierde el partido, lo que ace que los ánimos de Sanchís decaigan hasta el punto de decir que no tiene ánimos ni ganas de ir a la Feria, a lo que la influencer le contesta tajante: "Venga, gordi, vamos. Vístete para la feria. O sea tío, el Madrid perdió el otro día y yo seguí mi vida adelante".

"Sí, pero el Madrid ha ganado mucho, tío. Somos unos pringados", le contesta el novio, a lo que ella responde entre risas: "Gordi, cámbiate de equipo. Estás a tiempo. Puedes hacerte del Madrid. Podrás tener 15 Champions y no sufrir tanto. Y si pierdes una, dirás: bueno, el año que viene otra más".

"No, no, yo soy de Barça, tío. Por lo menos no somos el Atleti, que eso es peor", concluye Sanchís como único consuelo.