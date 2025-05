Alejandro Galán, el responsable de llevar unos JJOO a un instituto: "Ha superado mis expectativas con creces"

Con el dulce sabor todavía en el paladar de los Juegos Olímpicos de París del pasado verano, Alejandro Galán, un profesor de Geografía e Historia del IES Miguel Durán del municipio pacense de Azuaga, decidió en septiembre organizar una competición olímpica similar para desarrollarla en su centro. Iba a ser un proyecto educativo novedoso, ambicioso e intenso, que se iba a extender durante unos siete meses y que iba a englobar a todos los alumnos tanto de ESO como de Bachillerato.

El vértigo a hacer ese salto al vacío estaba, pero también la ilusión de ser el promotor de uno de esas ideas que pueden calar e imitarse en otros institutos del país. Ahora, con la competición ya terminada, Galán reconoce estar "contento y feliz" por el resultado.

Durante estos meses más de 200 alumnos del instituto han representado a los países del mundo, las provincias de España y algunos territorios de la antigüedad (se han recuperado para que cada estudiante tuviera el suyo) durante las 45 pruebas realizadas divididas entre retos, miniretos y desafíos.

El sistema de puntuación ha ido dando una clasificación en la que se han ido haciendo cortes hasta llegar a los cuatro finalistas (todos de 2ºBachillerato), que disputaron la última fase en un evento de clausura el pasado 23 de abril en el campo de fútbol del municipio. El campeón, tras completar las últimas pruebas, fue Luis Alejandre (Imperio Macedonio de Alejandro Magno), mientras que el segundo lugar fue para Isabel Chamorro (Japón) y Manuel Manchón (Yugoslavia) completó el podio. Mario Prieto (Cártago) quedó en cuarta posición y recibió una medalla preservable y otra de chocolate, que por supuesto se comió.

"Ha sido bonito, la verdad. Desde el día uno nos propusimos sacarlo adelante y parecía demasiado ambicioso, pero colaborando entre todos y echándole muchísimas horas en fines de semana, vacaciones y noches hemos conseguido acabarlo muy bien. De la idea que yo tenía originalmente cuando se me ocurrió hace justo un año, se ha superado mis expectativas con creces, así que estoy muy contento", reconoce un orgulloso Galán, que bromea con que va a necesitar un año para recuperarse.

El profesor y promotor del proyecto, Alejandro Galán, durante su discurso en la final. Alejandro Galán

El docente se pone serio para confesar que él no lo ve como un proyecto que se pueda hacer anualmente, pero sí le gustaría que fuera algo que se hiciera cada cuatro años, como los Juegos Olímpicos: "Creo que es imposible hacerlo el año que viene o no sería recomendable porque podría llegar a quemar. Es muy intenso, requiere mucho tiempo por parte de todos y puede agotar y entrar en monotonía. Ha habido cosas muy bonitas como el desfile o la entrega de la antorcha que se han hecho por primera vez, pero cada año acabaría cansado".

"Además, en cuatro años sería una generación totalmente nueva. Los profesores también cambiarían porque cada año la plantilla se mueve muchísimo y sería como empezar de nuevo y se viviría de manera más especial", añade este docente de 31 años, que agradece en todo momento el trabajo del equipo directivo, de sus compañeros, de los conserjes Ignacio y Conchi, así como de los alumnos y sus familiares y a Alberto Ginés, el escalador extremeño y campeón olímpico en Tokio 2020 que les mandó todo su apoyo.

"Nos ha permitido descubrirnos"

Aunque a la final han llegado estos cuatro alumnos de segundo de bachillerato, todos los que han participado han podido en un momento u otro darse cuenta de aficiones que no sabían que tenían o de talentos que hasta ahora estaban ocultos.

"Para un reto sobre talentos no sabía muy bien qué hacer, estuve barajando distintas opciones y, al final, decidí hacer un vídeo sobre ventriloquía. No lo había hecho nunca y me animé a intentarlo y he podido descubrir que tengo un talento que era tan oculto que ni yo sabía que la tenía. En esa prueba me animé a intentarlo de verdad porque algunas veces sí que había probado a imitar una voz o hablar sin mover la boca, pero nada más y he acabado por ver que tenía una habilidad para poder desarrollar en el futuro", asegura Chamorro, que se ríe al decirle que España puede haber descubierto a la próxima Mari Carmen.

Alejandre, por su parte, ha descubierto que tiene una capacidad creativa que no sabía, ya que se autodefine como "una persona que iba mucho a lo prefijado". "Aquí he podido diseñar y pensar guiones, escenas y me ha hecho descubrir ese talento", confiesa.

Prieto piensa que tanto él como sus compañeros han aprendido a organizarse y a darse cuenta que pueden hacer durante un día muchas más cosas de las que pensaban: "En un mismo día hemos tenido que combinar las clases, los exámenes, estudiar, hacer deberes, actividades domésticas, comer... y todo eso haciendo otras actividades, como hacer un vídeo, construir cosas, etc".

El último en hablar es Manchón, que reconoce que haber aprendido a saber que tiene un "pensamiento lógico" a pesar de definirse como "un negado en matemáticas". "No es lo mío, pero hubo un reto que iba solo de matemáticas y me salió estupendo. No pensaba que iba a tener esa habilidad, pero pude resolver bastantes problemas nada más que pensando", finaliza.

Además, los cuatro también se han llevado un premio económico que podrán utilizar para fines educativos. Gracias a la aportación de Miguel Durán se han podido dar unas becas de 700 euros para el campeón, 500 para el subcampeón, 400 para el tercer clasificado, 300 para el cuarto y 200 para los que han acabado entre el quinto y el octavo lugar. De momento, solo Luis y Mario tienen claro que van a hacer con el importe, que van a comprarse respectivamente un portátil para la universidad y una cámara de fotos para seguir progresando en su pasión por la fotografía.

Un estadio a la altura de una cita olímpica

Para cerrar el proyecto, a Galán se le ocurrió desplazar a todo el instituto al campo de fútbol del municipio porque todos los Juegos Olímpicos requieren de su estadio olímpico. Ahí hicieron un desfile de banderas, volvieron a sacar la antorcha e hicieron sonar gracias a la banda municipal y el coro del instituto el himno que habían compuesto para el proyecto, el We are the champions y la sinfonía de Carros de fuego.

Todo más las ocho pruebas que iban a definir el campeón y varios carreras de diferentes distancias que se hicieron para amenizar el descanso. Además, estuvo presente un curso de un instituto de Oviedo que se encontraba de intercambio y que se llevó la antorcha olímpica como relevo para darle continuidad. "Simbolizaba el relevo olímpico y ojalá quieran trasladar la idea", comenta Galán, que también dio un discurso, como si se tratara del presidente del COI.

Los cuatro finalistas comparten la opinión de que es una maravillosa idea para poner en práctica en otros centros. "Ha unido a todo el instituto, todo el mundo hablaba de los Juegos", señalan los protagonistas, que como mayores del instituto han ayudado a los más pequeños ayudando a esa integración.

"Es que ya no es solo el hecho del premio y de participar en la final, delante de tanta gente, es también la experiencia de vivir, de la competitividad sana, de sacar lo mejor de ti. Han sido unas pruebas que miden tus capacidades", sentencia el campeón. Opinión que también sostienen sus compañeros, que no dudan en agradecer a Galán el cariño y el esfuerzo que han puesto.

"Ha conseguido unir a todo el instituto de una manera única que no tiene precedentes. Sin él no habría salido adelante y ha marcado un antes y un después para todos los alumnos del centro. Esto es una cosa que no se ha visto nunca en ningún otro sitio", apuntan.

Ahora, todos esperan que esta cita no sea la única que se ve en los institutos y que se puedan ver en otros años en otros años y en el IES Miguel Durán dentro de cuatro años, después de la cita de Los Ángeles para seguir fomentando valores necesarios, tal y como dice el himno que han compuesto: "Juntos y unidos, un mismo destino, fuerza y compañerismo entre todos los equipos".