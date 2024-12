Dejan una opinión negativa de su tienda y ojo a la respuesta del dueño

La contundente respuesta que ha dado el dueño de una tienda a un cliente que le dejó una opinión negativa en una de las plataformas de valoración está provocando una multitud de reacciones.

"Ayer nos dejaron la reseña más desagradable que vi nunca. Un tío muy educado, muy juez de paz", empieza diciendo con ironía el dueño de las tiendas En Lago, en Asturias.

"Antes eran vagos, ahora también desagradables", escribió el usuario, al que el empresario ha respondido: "¿Sabes lo que pienso yo de ti? No te conozco, no sé la razón, pero dejar un tipo de reseña en un negocio local con esa bajeza, ese tono desagradable, me parece de tener una vida muy triste y muy amargada".

"No sé por quién sería, si es alguien de mi equipo que te cae mal, alguien con el que no tienes ningún tipo de afinidad, o no te caemos bien en general, pues te invito a que no vuelvas a comprar", afirma.

"Hay muchos negocios alrededor donde puedas comprar, no vengas a traernos tu dinero a nuestra casa, vete a otro sitio, que hay muchísimas tiendas y mi equipo no tiene por qué aguantar a gilipollas. Ni a ti ni a nadie", insiste.

"Así que, por favor, vete a comprar a otro sitio si tan vagos y degradables somos, no vengas, no te necesitamos. Es la ventaja que tenemos", zanja.