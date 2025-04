Prueba una ración de 24 horas de los GEOS y destaca algo en particular que otros no tienen

El creador de contenido @arucinante, referencia en las redes sociales en cuanto a raciones militares, ha probado en esta última ocasión la que tienen disponibles el Grupo Especial de Operaciones, la unidad élite de la Policía Nacional de España. Ha sido una de las bolsas más grandes hasta el momento.

"Es la primera vez que abrimos esta ración, para ser una ración de 24 horas, trae un montón de cosas", ha advertido al principio del vídeo, que en menos de un día ha acumulado más de dos millones de visualizaciones y 160.000 'me gusta' (y subiendo).

Como siempre hace en cada una de sus catas, ha empezado por los productos más pequeños, como los dos paquetes de galletas dulces y saladas y el cóctel de frutos secos. Además, unos dátiles, un bizcocho de canela y una barrita de cereales y chocolate. Por otro lado, también se ha encontrado con una bolsa de proteínas de chocolate en polvo, al igual que una crema de puerros y patatas.

Para su agradable sorpresa, también se ha encontrado una compota de mermelada de El Quijote, además del café, azúcar, sal y otros condimentos, así como también las pastillas potabilizadoras del agua, imprescindible en las raciones militares, junto al hornillo para calentar el agua.

Sin embargo, en esta ración la comida principal se calienta con dos bolsas especiales. "Es la primera vez que me vienen dos". En cuanto a platos principales hay dos: estofado de ternera y albóndigas con pasta. Ha empezado a probarlo todo y ha sentenciado con todos sus productos: la barrita de cereales, buen aspecto y sabor, al igual que los dátiles, aunque "un poco secos, me lo esperaba mucho mejor":

A pesar de no tener "muy buena pinta", la barrita de naranja con almendras, que no la había probado nunca, le ha sorprendido: "está muy buena". La sopa, espesa, también le ha encantado, aumentando la valoración en general de la ración.

Llegado el turno de los platos principales, la cosa "promete". "Mmmm... No, esto sigo sabiendo a albóndigas de perro, la pasta es otra cosa, y eso que en conserva no me gusta, pero estas albóndigas... No". Antes de probar el estofado de ternera ha tenido una sensación contraria: "Pinta horrible y va a saber mejor".

"Efectivamente, no es nada del otro mundo, pero si lo comparamos con las albóndigas, me quedo con este", ha expresado.