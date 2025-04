Preguntan a Ernesto Alterio por lo que dijo de Leonor y usa una frase que pocos se han atrevido a decir en público

El actor Ernesto Alterio ha ofrecido una entrevista en el diario El Español en la que ha sido preguntado por la palabra que utilizó hace unas semanas para definir el papel de la princesa Leonor.

Al recordarle que aseguró que la hija de Felipe VI y Letizia era una "crack", él no ha dudado en aclarar cuál es la opinión que tiene de ella, resumiéndolo en dos palabras que lo dicen todo: "Pobre chica".

"Me da pena que tenga el futuro marcado de antemano, pero lo lleva fantástico. Da gusto verla. Lo bien que lo hace, lo preparada que está. Admiro a Leonor, pero me impresiona que no tenga capacidad de elección por su sangre", ha expuesto.

Ernesto Alterio ha asegurado que "parece que conocemos mucho porque vemos a los reyes todos los días en la televisión, en las revistas del corazón, los tenemos muy presentes, pero en realidad no sabemos nada".

"¿Qué pensará Leonor? ¿Le dirá al Rey, 'Papá, quiero esto, no lo quiero'?", ha cuestionado el intérprete, antes de dejar claro lo que piensa de la monarquía española y mencionar a Juan Carlos I.

"Bueno, lo del rey emérito... por lo visto está demostrado que todo lo que se decía era verdad. Y es horrible. No está nada bien", ha indicado el actor en la primera parte de su respuesta.

"¿Y el mayor acierto? Quizás, los reyes de ahora, que están haciendo muy buena letra y los veo preparadísimos, muy capaces. Me gustó, por ejemplo, verlos en Paiporta. Pero me da respeto hablar de ellos", ha añadido.

