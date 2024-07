Denuncia lo que está pasando en su pueblo: es algo muy común en toda España en los últimos años

El director y guionista de series como La casa de papel o Veneno, Álex Rodrigo, ha denunciado lo que está pasando en su pueblo, ubicado en el Pirineo aragónes, como consecuencia del turismo masivo que están sufriendo los espacios naturales de toda España.

"En mi pueblo había una poza bastante tranquila a la que acudía la gente local en verano (no hay piscina municipal en el municipio). Desde hace varios años se ha viralizado entre turistas, hasta masificarse y convertirse en un vertedero. Ya nadie del pueblo viene", ha afirmado el cineasta.

Rodrigo, natural de Zaragoza, ha publicado varias imágenes de la poza. En una de ellas se puede ver a multitud de personas bañándose en la poza, mientras que en las otras dos se ven los restos de basura que deja la gente en sus alrededores.

En un segundo tuit, ha explicado que "hasta hace poco la convivencia era sostenible" y que gracias al boca a boca podía ir algún curioso de la zona, pero que eso ya se ha perdido y está lejos de ser un sitio tranquilo después de que muchos influencers la compartieran.

"Rompieron la baraja. He perdido la cuenta de la gente que me ha preguntado por la poza, y les he dicho que no existe. Disculpad si me estáis leyendo alguno/a 🙏🏼", ha añadido, mostrando otra imagen de la publicidad que hizo de la poza un creador de contenido en sus redes sociales.

Por ello, Rodrigo ha pedido a estos influencers que no publiquen espacios naturales que no admiten una masificación ni están pensados para ellos. "Aquí mucha gente vive del turismo y sois bienvenid@s… Pero con sentido común, por favor", ha sentenciado en un último tuit.

Sus mensajes se han hecho virales y muchos usuarios han compartido casos similares de pueblos de toda España que han visto como la tranquilidad se ha convertido en un agobio y como parajes naturales están siendo arrasados por el turismo.