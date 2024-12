Dice que la carrera de ADE es la "mayor estafa académica" del país y el debate que se monta no es poco

El empresario "con resultados" y usuario de TikTok, Ignacio Ruiz (@ignazioruizbarquin), ha hablado larga y tendidamente en una entrevista concedida al pódcast Empresario sin filtros (@empresariosinfiltros) sobre negocios y el mundo de las empresas.

Una de las partes que más han llamado la atención ha sido cuando ha hablado sobre la carrera universitaria de Administración de Empresas, conocida popularmente por sus siglas ADE. No se ha cortado para nada al criticar su método de enseñanza y así lo ha verbalizado en el programa radiofónico.

"Yo no sé de otras carreras, pero la de ADE es una de las mayores estafas que hay en este país. No te enseña ni a administrar, ni a dirigir una empresa, ni a ti mismo, pero el problema es que no te vale para absolutamente nada", ha expresado en el vídeo, que ha cosechado casi un millón de visualizaciones y más de 30.000 'me gusta'.

Lo ha comparado poniendo de ejemplo las carreras de ingeniería u otras como las centradas en medicina. "Te enseñan todo el cuerpo y tú solo quieres hacer ojos, los métodos que te enseñan son incorrectos", ha añadido.

Ha concluido diciendo que "alguien que acaba de estudiar ADE sabe menos de ser empresario que alguien que no ha estudiado". Sus palabras, resumidas a grandes rasgos, ha generado un gran debate con más de 300 comentarios con opiniones de todo tipo, pero muchos usuarios no han estado de acuerdo con que sea así.

Por ejemplo, la usuaria @miriammontes15 afirma que el 90% de sus compañeros tienen carrera de ADE y "están de directores de clínica o gerente de cines, etc.", mientras que, por otro lado, el usuario @AlbertoLpz se ha graduado hace poco y ha confirmado sus palabras: "No es normal que no te enseñen lo que es una nómina, una declaración de la renta... Te enseñan técnicas obsoletas: al final, lo más importante es la experiencia".