Una española le cocina paella a su familia inglesa y el resultado no es exactamente lo que esperaba

La creadora de contenido Carmen (@carmeninuk), una mujer española que vive en Inglaterra, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok cocinando emocionada una paella a su familia inglesa, aunque el resultado no ha sido el esperado.

"Encontré este kit para paella en la semana española de Lidl, así que vamos a preparar a los ingleses una paellita. El aceite de oliva, paella seasoning mix y el spanish rice. Y esta paellita tan mona", ha comenzado diciendo la española.

"Aaron, ven, ayúdame a hacer la paella", le dice la española a su marido inglés, una petición a la que él contesta en tono bromista: "Con chorizo, ¿sí?". "Mejor déjalo", le responde la usuaria, atónita ante la pregunta.

"Como yo aquí no encuentro caldo de verdura a no ser que lo haga o me lo traiga de España, pues he comprado esto. Yo el sofrito lo he molido porque a Aaron no le gusta ni el tomate ni el calabacín", ha explicado la tiktoker.

"Aaron, ¿se puede saber por qué ha hecho esto si hay paella? Salchicha aplastada", le ha recriminado la usuaria a su marido, quien parece que ha preparado una opción B, sin fiarse mucho del tradicional plato español.

Llega el momento crucial, los ingleses prueban la paella que ha hecho Carmen. "¿A qué sabe?", pregunta la epañola, impaciente. Pero la respuesta no es lo que esperaba, ya que su marido le dice muy poco convencido que sabe a 'mush', lo que vendría a ser en español gachas o de puré.

Además, su esposo le comenta que le da un seis a su paella y añade que es que ella no sabe cocinar. "¿Que yo no sé cocinar?", le responde la tiktoker molesta, qiuen lo deja estar y va a preguntarle a su hijo.

Por suerte, su hijo sí que se come la paella, un hecho que pone muy contenta a la creadora de contenido, y además le dice que le da un 10 al pollo. "I love the paella", manifiesta el niño, quien también añade: "Y de postre, churros".