Dice que desayunar por 4,55 es "una estafa" y el dueño contesta: para muchos, una respuesta perfecta

Un hostelero se ha pasado el juego de las reseñas con su sosegada e instructiva respuesta a un hombre que se quejó del precio que le había cobrado por su desayuno. Tal y como se puede ver en la reseña ha pagado por "tres churros" 2,75 euros y por 4,55 "tres churros y un café".

"He desayunado tres churros 2,75 euros, no me parece un abuso sí un atraco. Una poca de harina con agua 500 pesetas. Dios qué fuerte. Tres churros y un café 4,55. Estafa en toda regla. Por supuesto no voy más", ha escrito en la reseña completa que viene acompañada por una estrella de cinco en Google, la peor nota posible.

Y el dueño ha tirado de sentido común para una respuesta que muchos han definido como "perfecta", sobre todo por el tono constructivo de la explicación a, por ejemplo, el precio de los churros.

"¿Sólo harina y agua? ¿No se utiliza aceite para freírlos ? ¿No se utiliza churrero para hacerlo? ¿No se utiliza camareros para servírselo? ¿No se utiliza gas para freírlos? ¿No se utiliza luz para el local? ¿No se utiliza lavavajillas con sus productos para lavar la bandeja y el vaso? ¿No consume un vaso de agua gratis que la empresa paga?", ha preguntado.

Y ha concluido: "En fin cosas que usted ni idea de lo que es un negocio. Gracias por decir que no viene más, buenas tardes".