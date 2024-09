Dice lo que muchos piensan sobre los desayunos buffet de los hoteles y da que hablar

La tiktoker Irene Durán (@irenedurans) ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok en el que ha comentado su opinión sobre los horarios que tienen los desayunos buffet, una crítica que muchos españoles se han hecho alguna vez.

"A ver si soy la única que le explota la cabeza... ¿Cómo puede ser que los desayunos de los hoteles cierren 10:30, 9:45, 11:00...? Yo vengo de vacaciones para levantarme a las 12", ha manifestado la influencer.

Así, la creadora de contenido ha mostrado su indignación con los horarios generalmente establecidos: "Si me quiero levantar a las 12, hacerme el skincare, bajar y comerme unos huevos revueltos con una tostada de aguacate, ¿qué hago? No puedo".

"Y claro, encima el desayuno está incluido. O sea, pagas para levantarte antes de las 10:30 porque claro, si lo he pagado pues me pongo la alarma, me levanto y me lo como, y luego ya me vuelvo a dormir. Pero tío, no puede ser", ha censurado.

Ante este problema organización, según su criterio, la tiktoker tiene clara cual sería para ella la solución ideal: "Desayuno hasta la 13:00, empalme con la comida y luego ya break y cena".

Sin embargo, no todos los usuarios están de acuerdo con ella, sobre todo las personas que trabajan en hostelería, quienes le han lanzado críticas y también le han explicado el motivo de estos horarios en los más de 1.711 comentarios del vídeo en sólo 24 horas.

"Claro, y si llegas a las 4 la mañana que también te den de cenar", le ha señalado en tono irónico un usuario, mientras otro le da la razón: "Totalmente de acuerdo, desayunos a las 12.00, comida a las 16.00 y cenas a las 23.00".

"Esto pasa porque tenemos que tener todo listo para el siguiente pase, que es el almuerzo y empieza a la 13:00. Si cerramos más tarde no hay tiempo de limpiarlo todo, tener los platos, vasos, cubiertos limpios, y por supuesto, la sala", han señalado.