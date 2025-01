Dice (y enseña) por qué Santiago de Chile es la ciudad de Sudamérica que más se parece a Europa

El creador de contenido conocido en TikTok como @Daniconprisa está llevando a cabo un reto de recorrer todos los países de Sudamérica en 100 días. En su viaje ha estado enseñando sus rincones más conocidos y desconocidos y muchas de las curiosidades de los territorios que visita.

Uno de sus destinos ha sido Santiago de Chile y tras recorrer una de las grandes avenidas ha llegado a la conclusión de que esta ciudad es la que más "se parece a Europa" de toda Sudamérica.

"Es muy parecido a Europa, es que mirad esta calle", ha expresado el joven antes de enseñar las calles, cuyas infraestructuras son muy parecidas a las que hay en Europa, según su visión y la de algunos usuarios. "Parece la Castellana de Madrid, no es igual, pero aun así, es muy parecido", ha añadido.

"Me recuerda un montón a Europa, bueno, más que a Europa, a lo que no me recuerda seguro es a La Paz, Lima... Parece muy moderno todo", ha rematado.

El vídeo ha generado casi 2.000 comentarios con respuestas de todo tipo. Desde los que también han pensado que Chile les parece el país "más europeo" hasta los que no están de acuerdo con su visión. "Somos el país (de Sudamérica) más avanzado infraestructuralmente", han opinado algunos usuarios chilenos.