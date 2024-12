Dura cuatro segundos, pero este momento de Rajoy con el PP de Galicia es oro: no, no es un 'sketch' de José Mota

El PP de Galicia ha vuelto a compartir un vídeo de felicitación de la Navidad que ha generado un importante impacto en redes sociales, aunque nada que ver con el del año pasado.

En el vídeo de 2023, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, protagonizó un spot en el que incluyó a una señora vendiendo fruta y un cartel con la frase "me gusta la fruta", en clara alusión al insulto que protagonizó la líder madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pero el vídeo de 2024 no ha sido objeto de comentarios por una polémica, sino por el papel del expresidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy. Dura cuatro segundos, pero es oro molido.

El exdirigente del Partido Popular aparece en un despacho, mientras hace una videollamada desde su ordenador con Alfonso Rueda. Mientras hablan, sostiene una botella de plástico con el tapón abierto.

"Hombre, Mariano. ¿Vas a venir?", pregunta del presidente de la Xunta. "La verdad es que no sé si llegaré a tiempo, porque hay un tapón en la entrada", contesta Rajoy, señalando al tapón de la botella.

La breve actuación del expresidente del Gobierno no pertenece a un sketch de José Mota y cuenta con un evidente tono humorístico tras el revuelo que causó hace unos meses al hablar de los nuevos tapones de las botellas de plástico.

"Demasiada regulación. Hace un mes estaba con una botellita de estas y veía que no podía eh, pues, pff, no había manera de quitar esto, empecé a beber, me puse hecho un circo y dije pero estas botellas son todas... y ahora son todas así", aseguró.