El actor Ben Stiller se pronuncia así sobre Alcaraz tras su derrota ante Djokovic

El actor Ben Stiller se ha pronunciado sobre el tenista español Carlos Alcaraz después de que éste perdiese la final de los Juegos Olímpicos antes el serbio Novak Djokovic en un disputadísimo partido que terminó 7-6 y 7-6.

Stiller reaccionó a una publicación de Rafa Nadal, del que es seguidor desde hace tiempo. "Carlos, aunque sé que hoy es un día difícil valora una medalla que es muy importante para todo el país y verás, con el tiempo, que para ti también", escribió Nadal.

"Gracias por esta semana increíble y por una medalla que nos regalas al deporte español. Un abrazo", añadió. Y Stiller reaccionó con un emoticono de manos aplaudiendo.

Mientras, Djokovic enseñó lo que significaba para él ganar el oro, a pesar de tener ya de antes el mejor palmarés de la historia del tenis. "Hemos jugado durante casi tres horas para dos sets. Ha sido una increíble batalla, una increíble lucha", dijo.

"Cuando mi último golpe le superó, era el único momento en que pensé que podía ganar el partido. Pensaba que podía ganar, pero llegar a hacerlo es distinto, él siempre tiene una respuesta. Sigue exigiéndome jugar mi mejor tenis", añadió.

'Nole', tembloroso y con lágrimas tras ganar, trató de explicar sus sentimientos. "No sé que puedo decir. Todavía estoy en shock. Sinceramente, me he dejado el corazón, el alma, mi cuerpo y mi familia, todo para ganar una medalla olímpica de oro con 37 años. Por fin lo he conseguido", afirmó.