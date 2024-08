El anuncio que se ha encontrado en Atresplayer y que la ha dejado flipando

La usuaria de TikTok @_lunaaguado ha alucinado con la publicidad que se ha encontrado mientras veía una serie en Atresplayer. Ella lo ha contado en su cuenta de esta red social y más de uno también le había impactado este anuncio.

"Estaba viendo una serie y me ha saltado una publicidad que no entiendo quién lo hace, es muy fuerte. Salía una sirena apoyada en una roca diciendo su nombre y decía que 'como podéis ver tengo cola y me huele a pescado'", comienza.

"Es normal porque soy una sirena y pregunta que cómo hacer para que ahí abajo no te huela pescado", remata, antes de hacerse varias preguntas. "¿Quién ha sido la mente que lo ha ideado, alguien pilotando en ese anuncio? Todo el mundo que ha dicho ok, no sé ni lo que me estaban vendiendo pero wow", ha reconocido.

Este anuncio es de la marca de higiene y salud femenina GinesCanesbalance y busca concienciar a las mujeres a que en caso oler mal en sus zonas íntimas podría ser porque están sufriendo vaginosis bacteriana y por ello piden que en caso de que esto suceda se actúe pronto y se trate.

Como le han dicho varios usuarios en sus respuestas el anuncio ha sido un éxito porque mucha gente está hablando del mismo.