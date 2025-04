Pide dos ColaCaos y un café en un bar de Galicia y lo que le ocurre luego es historia de la gastronomía

Lo que una cafetería de Galicia suele poner a los clientes gratis con el café está maravillando a decenas de personas, que desean ahora ir a ese local.

Todo ello después de que el usuario de Threads @turismoenxebre haya compartido en esa red social la foto de lo que le sirvieron tras pedir un café y dos ColaCaos en Samoa Café & Tapas, de la localidad pontevedresa de Redondela.

"Ir a desayunar un café y dos Colacaos y que la tapa sea esa pedazo fuente... como en Galicia en ningún sitio!! (Por si os preguntáis donde es...es el Samoa en Redondela y por un café te suelen poner 4 churros, o unas magdalenas, galletas, palmeritas, etc)", ha señalado.

Tras provocar numerosas reacciones, el mismo usuario ha desvelado los precios del café. "Creo que era 1.80€ si no recuerdo mal....y los churros no te los cobran...y este es más caro...lo normal suele ser 1.50€ o 1.60€", afirma.

"Me encanta, pides un café y desayunas en la mayoría de los sitios", dice otra persona. Y otro se lamenta por que en su zona no es así: "Yo pago 4€ por un descafeinado y 4 churros que no me falte mi vicio y leo esto y desesperación".