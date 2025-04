Un abogado desmiente estos mitos jurídicos de lo más comunes

Un abogado ha subido un vídeo a la cuenta de TikTok de su despacho, el despacho de abogados Millennials (@millennialsabogados), desmientiendo algunos de los mitos más comunes en el terreno jurídico.

"Cosas que creéis que son, pero no son. Si me pillan con alguna sustancia por la calle, pero la cantidad que me pillan es para consumo propio, no me pueden hacer nada. ¿Verdadero o falso?", ha comentado el abogado, jugando con su acompañante a que ésta adivine si la afirmación es verdadera o falsa.

"Verdadero, es consumo propio", ha respondido su compañera. "No, porque no puedes portar sustancias estupefacientes y psicotrópicas por la vía pública. Si las tienes en tu casa no hay problema, pero si te pillan portándolas por la calle, aunque sea para consumo propio, te podrán denunciar", ha explicado el profesional.

"El abogado de oficio es gratis", ha expresado el experto, esperando con expectación la respuesta de la chica. "Verdadero", ha contestado la mujer con seguridad, justo antes de que el tiktoker le anunciase que se hbaía vuelto a equivocar.

"No, el abogado de oficio, aunque mucha gente se piensa que es gratis, no es gratis. Debes de cumplir unos requisitos económicos para ser beneficiario de justicia gratuita", ha matizado el abogado.

"Si no firmo una multa no me la van a poder cobrar. ¿Verdadero o falso?", ha preguntado esta vez el letrado. "Falso", ha respondido la acompañante, quien esta vez sí que ha acertado.

"Efectivamente, falso. Si no firmas la multa, independiente de que no la firmes, esta no anula la sanción. Y te la van a notificar en tu domicilio y tendrás que terminar pagándola igualmente", ha revelado el abogado.

"Tu padre te puede desheredar si le da la gana. ¿Verdadero o falso?", ha interpelado finalmente el tiktoker. "Falso, un mínimo tiene que haber por ahí", ha respondido su acompañante esta vez.

"Pues sí, hay unas causas de desheredación en el Código Civil que están tasadas. O sea, que tu padre no te va a poder desheredar si no se cumplen algunas de estas causas que marca el Código Civil", ha concluido el trabajador del despacho.