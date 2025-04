Una limpiadora no se presenta a una entrevista de trabajo, el empleador pone el grito en el cielo y se lleva el pack de preguntas pertinentes a nivel legal

El creador de contenido Pablo Cés, que se define en sus cuentas de redes sociales como un "chaval de barrio" que superó la muerte de su padre, su adicción al tabaco, la ludopatía y serios problemas económicos, ha abierto una gran polémica con un vídeo publicado en TikTok después de quejarse de que una limpiadora con la que se había citado para decirle las condiciones de su empleo no se había presentado en el trabajo.

"Mirad lo seria que es la gente”, arranca Pablo Cés su vídeo, visiblemente molesto porque la mujer no había acudido, sin dar explicaciones, a su primer día de trabajo. Según cuenta, había quedado con ella para explicarle en qué consistía su trabajo, pero ella ni apareció ni avisó. ""Quedé para explicarle su trabajo y no apareció. Luego la peña se queja de que no hay trabajo y me parece a mí que lo que no hay muchas veces son ganas de currar", dice.

En un vídeo que ya se acerca a las 135.000 reproducciones, este influencer que se define como “un chaval de barrio que creció sin normas, sin disciplina y haciendo lo que le daba la gana”, lo tiene claro: “Hay gente muy currante, hay gente que se esfuerza mucho, pero luego hay mucha gente que se queja y el problema son ellos mismos”. Ahí no acaba todo porque su conclusión suena a grito de guerra: “Falta mucha disciplina y menos queja”.

El vídeo, subido a TikTok bajo el título 'Sí hay trabajo, no hay ganas', se ha ido llenando en pocas horas de comentarios. Sin embargo, muchos de sus seguidores le han planteado unas cuantas preguntas que habría soñado la Inspección de Trabajo, además de criticar que, antes de exigir compromiso a sus trabajadores, un empleador tiene la obligación de garantizar un contrato, un salario digno y los derechos laborales básicos.

“¿Ya le habías dado de alta en la Seguridad Social? ¿O es que no firmó el contrato antes?”, pregunta un usuario con más reflejos que un notario. Otro va al grano: “¿También le explicaste cuál era su sueldo? ¿Sus derechos? ¿O es que era una prueba gratuita para ver si limpia bien?”. Y otro más se mete directamente en la nómina: “La disciplina va de la mano de la pasta, hijo. Háblanos de lo que le pagabas y sus horas”.

El vídeo no solo ha puesto en duda las ganas de trabajar de la limpiadora. También ha servido para que más de uno recuerde que las condiciones laborales no son un favor, sino un contrato. Entre el aluvión de comentarios, hay quien sí se pone del lado del empleador, al menos un poquito: “Mucho hate, pero lo correcto es avisar si no puedes ir y respetar el tiempo de las personas”. Aunque otros no se cortan: "Más bien hay más gente que no quiere ser estafada, así le haga falta el trabajo".

En resumen: Pablo pedía disciplina. Y TikTok le ha respondido con un repaso jurídico, un análisis de derechos laborales y una lluvia fina de ironía digital.