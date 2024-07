El bar del Partido Comunista de este pueblo de Cádiz logra que a más de uno se le haga la boca agua

El bar del Partido Comunista del municipio gaditano de Sanlúcar de Barrameda se ha hecho viral gracias a la publicación en X que ha compartido el tuitero Pablo Lázaro (@PabloLazaroCa).

"Es posible que las mejores frituras de Sanlúcar estén en el bar del Partido Comunista", ha asegurado el usuario de la red social, que ha publicado cuatro fotos para demostrarlo.

La primera es una botella de vino manzanilla en rama y luego ha compartido otras dos de dos raciones de pescaditos fritos, una de chocos y otra de puntillas.

Además, también ha mostrado la carta, en la que está dividida por platos fríos, platos fritos, plancha o montaditos con precios populares. Muchos han compartido la opinión de este usuario y le han dado la razón.

Si se mira en el perfil oficial de TripAdvisor las valoraciones también son muy buenas, ya que de cinco estrellas las valoraciones le dan 4,5. "Muy rico todo y el pescado muy fresco. Nos han atendido rápido y muy bien. Zona muy tranquila fuera del tráfico, al lado hay un parque", ha escrito una mujer.

"Sin duda se come muy bien y a precio razonable. Comimos Langostinos chiguatos que no son más que Langostinos que les pillan en el momento de cambiar de cáscara. Se comen tal como te lo ponen. Me trajo recuerdos de mi niñez con mi padre. Magnífico y totalmente recomendables", ha comentado otra.

Un tercero ha valorado el local como "raciones abundantes, buena calidad y los camareros atentos y dando buenos consejos sobre que pedir".