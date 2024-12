El café que se vende en todos los súper españoles y que está prohibido en parte de Europa

El programa de Telecinco TardeAR ha puesto recientemente el foco en un tipo de café que se puede encontrar en todos los supermercados de España, que tiene muchos consumidores y que, sin embargo, está prohibido en algunos países de Europa.

Se trata del torrefacto, un tipo del café del que ya avisó la cuenta de TikTok San Jorge Café del Bueno hace unos meses, cuando señaló que la palabra clave para diferenciarlo es "mezcla".

"La legislación indica que hay que poner la palabra mezcla cuando el café lleva torrefacto. En este caso hay un 20% de torrefacto, que es café tostado con azúcar quemado, y un 80% de café normal", señalaba el experto.

En el programa de Telecinco daban, además, un truco para saber si el café que nos han servido es torrefacto: este tipo de café tiñe mucho la leche.

"Así que mucho cuidado con lo que compras, no compres torrefacto, no compres mezclas, y si compras un blend que sea de cafés de calidad. No bebas cafés de mierda", aconsejaba San Jorge Café del Bueno.

La nutricionista y tecnóloga de los alimentos Beatriz Robles habló hace tiempo en la Cadena Ser del café mezcla y del torrefacto: "Al ser un café tostado con azúcar, se utiliza un café de peor calidad, sin matices y sin aromas, porque el resultado va a ser fuerte y amargo".

Además, subrayaba que cuando compramos café mezcla o torrefacto estamos comprando azúcar a precio de café.