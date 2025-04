Llama a un estafador que reconoce haber estafado más de 30.000 euros y esta es la conversación

El creador de contenido @chustkt ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok llamando a un estafador que reconoce haber estafado más de 30.000 euros y la conversación es de todo menos simpática.

"Verás como te encuentro, tío", ha empezado diciéndole el creador de contenido al estafador al inicio del vídeo, una afirmación a la que el delincuente ha contestado sin titubear: "Te meto dos castañazos que te quito hasta los calzoncillos, chaval". Esto empieza fuerte.

"Hoy pedazo de estafa se nos viene encima. Uno de mis seguidores me habló por Instagram y me dijo que había una persona haciéndose pasar por una tienda de artículos de segunda mano y estafando a la gente", ha relatado el tiktoker.

"Hola Chus, por Vinted hay un estafador que se hace pasar por una tienda de segunda mano y ya hemos caído muchos", ha sido el mensaje que le ha enviado al creador de contenido su seguidor para avisarle de la situación.

"La tienda se llama Second Company y es una tienda que está en Barcelona y vende artículos de segunda mano. Si te fijas, el usuario está suplantando la identidad de la tienda de segunda mano, lo que ha ayudado a que la gente caiga en la estafa", ha explicado el usuario.

"Entonces esta persona me ha dado el número de teléfono con el que le hacen el Bizum, porque se hace pasar por una tienda en Vinted. Su modus es poner artículos muy baratos. Me han pasado su número de teléfono, le he llamado y creo que queréis ver el resultado", ha narrado el tiktoker.

"¿Has estafado a mucha gente últimamente?", es una de las preguntas más interesantes que le hace el creador de contenido al estafador, a lo que éste responde: "Buah, por lo menos 30.000 pavos".

Tras un séquito de insultos, el tiktoker le ha comenatdo: "A mí no me has estafado porque no soy tan tonto como tú, payaso. Me han pasado tu número porque eres tonto perdido y vas dando tu número por ahí".

"Pues ya está, he comprado un puto número de teléfono, una puta cuenta bancaria y te jodes. Si a ti no te he estafado entonces deja de molestar y vete a tomar por culo", le ha contestado el delincuente.

"Te voy a exponer en todas las redes, chaval. Te la suda hasta que te pille la policía. Ponte a trabajar, payaso. Eres un ladrón que estafa a la gente y te sientes orgulloso de ello, fíjate si eres tonto", le ha increpado el creador de contenido.

"Exactamente, y tú te levantas a las seis de la mañana como un puto subnormal", le ha contestado el estafador, quien además ha añadido un mensaje para sus víctimas: "Me cago en todos vuestros muertos, que sois tontísimos, a ver si aprendéis de una vez todos".

"¿Cuánto has estafado este mes? ¿A cuánta gente has estafado?", le ha seguido preguntando el tiktoker, a lo que el delincuente ha respondido que ni se acuerda de a cuanta gente, pero que han sido ya "más de 3.000 pavos".

"Así que nada, este ha sido el resultado. He estado unos cinco minutos hablando con este estafador. Hemos compartido palabras cariñosas y no tanto. Y, si queréis, haré una parte dos en la que llamo a la tienda para que me digan cuál es su opinión al respecto", ha concluido @chustkt.