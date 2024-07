El camino hasta el Airbnb en Colombia es digno del Camino de Santiago: pero es una maravilla

La creadora de contenido polifacética conocida en TikTok como @lapaulalia ha viajado hasta Colombia y para hospedarse allí alquiló un apartamento mediante Airbnb. Lo que ella (ni nadie) se ha esperado es el camino que ha recorrido junto a sus acompañantes para llegar hasta allí.

Como bien ha mostrado en el vídeo, que ha acumulado millones de visualizaciones y casi medio millón de 'me gusta', han tenido que caminar lo que parecen ser largos caminos de tierra, cruzar un río y recorrer el camino de una selva tropical.

Verlo con ojos propios impacta, y mucho, ya que no es habitual tener que viajar a pie toda esa distancia en este tipo de apartamentos, pero allí sí y Paula ha dejado un mensaje final muy bonito respecto a esa travesía y sobre Colombia.

Ante la transcendencia de su publicación ha subido otro vídeo explicando todo lo que le ha ocurrido hasta llegar ahí. "La que se ha liado pollito, hay muchas preguntas sin resolver", ha afirmado al principio. En cuanto a meter los zapatos con calcetines en el agua, ha respondido que ella tampoco imaginaba una travesía así.

Ante la pregunta de por qué llevaban maletas es porque "estamos viajando por gran parte de Colombia". "Me da la sensación de que el vídeo que he colgado no hace justicia de lo bonito que es este lugar, que es precioso", ha rematado.