El cartel con advertencia en un restaurante de Madrid que merece ser expuesto en el Museo del Prado 

La llegada de las redes sociales ha revolucionado la hostelería tanto de forma positiva como de forma negativa desde el punto de vista de los dueños de negocios como bares y restaurantes.

Millones de personas usan al día plataformas como Google para reservar un sitio para comer o cenar y lo primero en lo que se fijan es en el número de estrellas y en las reseñas negativas.

Por ello, muchos restaurantes se han puesto en pie de guerra y piden que se regulen estas prácticas ya que una oleada de malas reseñas orquestadas puede hacer cerrar un negocio próspero de la noche a la mañana.

A la entrada del restaurante de comida japonesa Don Panko, ubicado cerca de la calle Ponzano de Madrid, hay un cartel donde se dirigen expresamente a aquellos que dejan malas reseñas en sitios en los que no han estado por maldad.

"Si alguna vez has dejado un estrella sin haber visitado el negocio o has hecho un no show en hostelería por favor, pasa de largo. No queremos clientes que no valoran el trabajo ajeno. Juegas con ello. Nosotros jamás jugaríamos con tu trabajo", se puede leer bien claro a tiza en el cartel.