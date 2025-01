El dueño de La Sirena explica qué pasa con los congelados en España: dice que en Francia es al contrario

El milmillonario José Elías, dueño del supermercado La Sirena, ha contado en un pódcast la diferencia que hay entre España y Francia a la hora de vender productos congelados, sobre todo si son del mar.

Ha explicado que La Sirena es una copia de un supermercado francés que se llama Picard, que también vende productos congelados: "En España facturamos 200 y en Francia Picard factura casi 2.000. Es diez veces más".

Justo después ha comentado que la gente en Europa "asocia el congelado a calidad" porque "cuando tú vas a capturar un bacalao tienes dos calidades, el onboarding y el de factoría".

"Hay barcos que son más caros que lo que hacen es capturan el bacalao, lo procesan y lo congelan en el mismo barco, porque eso se considera de más calidad y yo lo pago más caro. Aunque sean los dos congelados, el que tú has congelado dentro del barco se considera de más calidad y lo pago más caro", ha seguido explicando.

Por otro lado, ha proseguido, "el que tú has pescado lo llevas al puerto y lo procesan en una factoría se considera como de segunda". "Pues imagínate tú cuando coges un bacalao, lo metes en hielo y lo traes desde Islandia, seis días en un camión o en un barco hasta aquí. Llega a tu casa, te comes un trozo y lo congelas en tu congelador que es lo que hace la gente de aquí, que no tiene ningún sentido", ha añadido.

Por último ha apostillado: "¿Por qué se considera que en España el congelado es de mala calidad? Porque antiguamente las sobras se congelaban. Cuando congelabas sobras y eran malas tienes sobras malas congeladas pero el congelado no es ni mejor ni peor, simplemente es lo que tú congeles".