El encontronazo entre Antón Losada y Xavier García Albiol: "A mí no me vengas con milongas"

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, y el politólogo gallego Antón Losada han mantenido un tenso encontronazo en X, la antigua Twitter, después de que el también colaborador de la Cadena Ser contestara a una publicación del regidor 'popular'.

Este había hecho una queja sobre la okupación o la inmigración en España. "El nuestro es un país bien curioso, diría que único en occidente: si estás en contra de la okupación ilegal de viviendas -que cualquier persona mínimamente leída sabe que nada tiene que ver con los desahucios- y luchas contra ella, para la mayor parte de la clase política española y su entorno, eres un radical que vulneras el derecho a la vivienda de los más vulnerables", ha comenzado escribiendo.

También ha denunciado la inmigración ilegal sin control que, según ha añadido, "nada tiene que ver con la inmigración legal". "Si reclamas controles y seguimiento frente a esta situación, resulta que eres un xenófobo", ha sentenciado.

García Albiol ha rematado haciendo una conclusión de su percepción: "Lo fácil es callarte ¿lo más intenso? Defender lo que tú crees justo y en eso estoy yo, el derecho de los propietarios y vecinos víctimas de la okupación ilegal -voten a la derecha o voten a la izquierda- y la inmigración ordenada, de hombres y mujeres que vienen a nuestro país para trabajar y a ser uno más. Así de simple y así de escandaloso para otros".

A esta publicación ha reaccionado entre otros Losada, que no ha tardado en responder con una dosis de ironía en su tono: "Él es la víctima inocente de un sistema cruel ¿Vas a permanecer impasible ante tanta injusticia y sufrimiento? Solidarízate con García Albiol. Mándale un abrazo solidario".

García Albiol no ha eludido el tuit del politólogo y le ha contestado diciéndole que se confunde con su "ironía intencionada", antes de reconocer que él no es víctima de nada, ya que estas son "los vecinos humildes que no pueden vender su piso e irse a otras zonas".

"Y viven amargados por culpa de una gente que con la okupación ilegal de viviendas han deteriorado los barrios con problemas de incivismo, convivencia y delincuencia, esos vecinos sí son las víctimas. Por cierto, muchos de ellos de izquierdas", ha sentenciado.

A este choque aún le quedaba un último capítulo, que ha llegado con una nueva respuesta de Losada: "No seas modesto. Tú eres la verdadera víctima. Incomprendido en tu discurso valiente y solidario por tipos egoístas y élite como yo, que no tenemos vecinos humildes ni nos importa la gente porque solo a ti te importa…".

"A mí no me vengas con milongas ni con demagogia barata", ha concluido el politólogo gallego y colaborador radiofónico.