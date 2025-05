Eva Longoria afirma que no puede vivir sin este producto español que en Estados Unidos no existe

La actriz Eva Longoria es una apasionada de España y suele pasar largas temporadas en Marbella. También es una apasionada de Asturias, de donde es parte de su familia, y de un sinfín de productos españoles.

De hecho, en una entrevista para RTVE ha confesado entre risas que no puede vivir sin fuet: "Siempre tengo en mi maleta y cuando entro a Estados Unidos ellos preguntan, ¿tienes algo de España? no, no tengo nada".

Ha añadido que allí no encuentra el fuet: "Oh y me encanta". Además, en un catalán más que aceptable ha dicho que también le gusta mucho el pan con tomate "si us plau": "Cada mañana en la cafetería al lado de mi casa... yo viví en Peralada seis meses. Me encanta Cataluña".

En otra entrevista también confesó su amor por Andalucía: "Andalucía es otro mundo. La gente de otros países no se da cuenta de lo distintas que son las regiones de España. Piensan en España y creen que es todo igual, pero no".

Como no podía ser de otra forma, Longoria ha lanzado un alegato en favor de la vida en España: "La forma de vida en España es increíble, porque todo va más despacio que en Estados Unidos, donde todo el mundo está enfocado en trabajar y trabajar. Pero España es para vivir".