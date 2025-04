Un carnicero pide llevar a la carnicería lo que todo el mundo tira del jamón para dar el servicio gratuito que no hacen en las charcuterías

El carnicero conocido como El As Carnicero ha vuelto a aparecer en TikTok para lanzar un mensaje claro, directo y, sobre todo, gratuito: no tiréis el hueso del jamón. Porque sí, hay gente que todavía lo tira.

En un vídeo que empieza como una charla de barra de bar y termina como una lección de aprovechamiento nivel abuela, este profesional del cuchillo explica que en su carnicería cortan el hueso del jamón con sierra sin cobrar un duro. Da igual de dónde venga el jamón. ¿Que lo habéis comprado en una charcutería de centro comercial? Pues también. “Sea el jamón o el hueso comprado en la misma carnicería o de otro establecimiento, damos el servicio gratuito de partiros el hueso”, suelta sin pestañear, hueso en mano.

Mientras algunos se pelean con el cuchillo jamonero en casa o directamente mandan el hueso a paseo, este carnicero se ofrece a meterlo en la sierra y dejarlo listo para alegrar un guiso. “Lo congeláis para unas lentejas, un cocido, una fabada, lo que queráis”, aconseja. Todo muy sencillo. Tan sencillo que cuesta creer que no lo haga todo el mundo.

En los comentarios, la cosa se ha puesto interesante. Ha salido quien da por hecho que esto se hace en cualquier carnicería con dos dedos de frente: “Por lógica, la mayoría cortan el hueso de jamón y no cobran”. También ha comentado otro carnicero con las pilas cargadas: “Depende a qué persona se lo hacemos gratis, pero hay mucho pesado que abusa de la confianza y te trae de todo para cortar en la sierra”. Que sí, que gratis, pero sin pasarse.

Y entre chascarrillo y chascarrillo, alguien ha lanzado la pregunta del millón: “¿Puede ser que Sanidad lo prohibiera coger jamones de otros establecimientos?”. El As Carnicero no ha entrado en ese jardín, pero ha dejado claro que en su tienda siguen con la costumbre: “Ya, gratuito o no, lo damos”. Porque hay cosas que se hacen por oficio, por tradición, o porque no cuesta tanto hacer un favor… aunque a veces lo parezca.