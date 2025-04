Acude con muchas ganas a un restaurante español en Senegal y la sorpresa con lo que se encuentra allí es mayúscula

Una española que está viviendo en Senegal se ha llevado una sorpresa mayúscula al ir a comer un restaurante de comida española en Dakar, la capital de ese país.

"Hemos venido a un restaurante español que hay en Dakar que tengo muchas ganas de probar porque hace ocho meses que no como comida española y vamos a ver qué tal", dice antes de abrir apetito con una jarra de sangría.

"Esta súper buena, pero le doy un 9 sobre 10 porque lleva un poco de canela y no soy muy de canela en la bebida", justifica antes de asegurar: "Pero la verdad es que está buenísima".

"Después pedimos pulpito a la brasa con parmentier de patata y un calamar a la romana. El calamar estaba literalmente como en España. El pulpo fue a mi novio lo que más le gustó de todo. 8 de 10", puntúa.

Luego va con unos huevos rotos con morcilla de Burgos y no sale decepcionada: "No me imaginaba que me fuera a encontrar este plato en la carta y la verdad que es que flipé, mirad qué pinta y el sabor era aún mejor".

"Habíamos pedido rabo de toro y menos mal que no quedaba en la carta porque los platos eran enormes", afirma antes de dar su sentencia: "Qué bueno estaba todo, qué feliz he sido. Cómo lo echaba de menos".

El precio total de la comida, según señala, fue de 31.000 francos CFA, el equivalente a algo más de 47 euros.