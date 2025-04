Encuentra ocupada la plaza de movilidad reducida, llama a la Policía y se le cae el alma a los pies con la respuesta

La usuaria de TikTok @hannah.dolorvital ha mostrado su sorpresa y su indignación por la respuesta que le dio la Policía cuando llamó a los agentes porque un vehículo estaba ocupando su plaza de movilidad reducida.

"Llegas como cada día buscando tu plaza de movilidad reducida, porque no es un capricho, es una necesidad. Y te la encuentras ocupada, sin tarjeta, sin conductor y sin vergüenza. Llamas a la Policía pensando, inocentemente, que harán cumplir la ley. Pero no, aquí empieza el circo", se lamenta.

"Te piden la matrícula y la ubicación, hasta ahí todo bien. Pero no para sancionar al infractor, no. Es para llamarle por teléfono y avisarle, para que tenga tiempo de retirar el coche antes de que ellos tengan que moverse de la silla. Y mientras tanto tú ahí, esperando como una idiota, haciendo el trabajo que le corresponde a la Policía", critica.

"¿Y el resultado? El infractor se va de rositas, sin multa, sin sanción y encima sabiendo que puede volver a hacerlo porque, total, ya se ha instaurado una nueva modalidad: la del aviso cordial. Y tú, con tu movilidad reducida, te comes tu frustración, el dolor y la impotencia", subraya.

La usuaria se queja de que "esto no es eficiencia, no es empatía, no es justicia": "Es un sistema que perpetúa el abuso y revictimiza y a quien ya bastante tiene con sobrevivir al día".

"Lo más gracioso es que todavía te llaman a ti para ver si el señorito ha retirado el coche, como si fuese la asistenta personal del infractor, como si no tuvieras otra cosa que hacer que esperar a ver si el abusón se digna a moverse. No es de risa, es de vergüenza", insiste.