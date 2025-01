El Gran Wyoming sentencia en una sola frase a Nacho Cano por sus últimas declaraciones

El Gran Wyoming ha dado una dura sentencia al músico Nacho Cano después de unas declaraciones que ha hecho éste y que están dando mucho que hablar.

El artista ha lanzado un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de "corrupto" para después asegurar que va a por él. "Vas a por mí, pero no voy a caer porque no lo merezco", ha asegurado Cano en declaraciones a los medios de comunicación.

Cano fue detenido el pasado mes de julio, cuando ya acusó a la Policía de ir detrás de él por su apoyo a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, unas declaraciones en las que este lunes se ha reafirmado, asegurando que Pedro Sánchez "teme" a Ayuso porque es "la única capaz de sacarle de esta ecuación injusta". Además, ha calificado el proceso judicial como "una cortina de humo" y una "gilipollez" para "entretener".

"Tengo un mensaje para Pedro Sánchez. Tú sí mereces caer. Y mereces caer porque no tienes nada que no puedas comprar. Así, a los que somos y queremos ser españoles nos quitas el dinero para dárselo a los que no quieren ser españoles, para comprar tus votos", ha añadido el productor del musical 'Malinche' a su salida del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid este lunes 13 de enero.

Al oírlo, Wyoming ha sido demoledor: "Así que Nacho Cano contrata becarios de forma irregular, pero la culpa no es suya, sino del Gobierno, que le persigue por tener una amiga a la que le gustan las cañitas. Menuda evolución ha tenido este hombre, ha pasado de cantar 'Hoy no me puedo levantar' a 'Hoy Pedro Sánchez no me va a tumbar".

En otro momento de sus declaraciones, Cano ha señalado: "Y encima te permites gastar nuestro dinero para homenajear a Franco cuando apoyas al tirano de Maduro, con tu colega Zapatero y Monedero que trabajan para él".

Wyoming también ha respondido: "¿Así que que Sánchez homenajea a Franco y compadrea con Maduro, que tortura a los niños con electricidad? ¿Pero qué le pasa a este hombre? Cómo se ha puesto. El próximo musical lo va a tener que llamar 'Berrinche".