El juez Castro habla así de Ayuso y se está compartiendo miles y miles de veces

El popular juez José Castro ha pronunciado unas palabras sobre Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que se están compartiendo de forma masiva en los últimos días.

En una entrevista con Jesús Cintora en su canal de YouTube, Castro señala sobre la gestión de la pandemia de la Comunidad de Madrid: "Hay un protocolo, que dicen que era un borrador que no tenía eficacia jurídica, pero que a ese borrador se ajustaron la mayoría de las residencias de Madrid para no derivar a los hospitales a los enfermos".

"¿Que los enfermos no iban a ser inmortales? Por supuesto. La señora Ayuso no descube nada nuevo al decir que algunos de esos enfermos hubieran muerto en cualquier sitio. Paro eso no hace falta recurrir a ese argumento con relación a la pandemia. En cualquier cosa hay personas que llegan fallecidas a un hospital, pero el intento de llevarlas al hospital es lo que hay que materializar", subraya Castro.

"¿Que luego mueren en el hospital? De acuerdo, pero hay que llevarlas al hospital bien porque algunas se van a salvar, bien porque algunas van a tener una muerte más dulce y sobre todo acompañadas de sus seres queridos", avisa.

El juez asegura directamente que "lo que hizo [Ayuso] con respecto a los hospitales es una canallada": "¿Por qué no se ha investigado? Pues otro fallo. No se investigó al rey emérito suficientemente, no se investiga el protocolo de la Comunidad de Madrid, porque la Justicia no funciona como debe. ¿Qué le voy a decir? Es que no hay otra explicación".

"Ni la Justicia funciona porque los jueces podrían incoar de oficio, pero también las pondría incoar porque la propia abogacía de la Comunidad autónoma la instara", afirma el juez.

"Siempre he sabido que la Justicia no es igual para todos, pero en un caso tan escandaloso creo que al menos se debería dar la impresión de lo contrario y ni tan siquiera eso se hace", se lamenta.