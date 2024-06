El polémico tuit de Guillermo Bárcenas sobre la alineación de España le obliga a aclararlo después

España e Italia se enfrentan este jueves a las 21:00 en el que será el segundo partido de ambas en la Eurocopa de 2024 que se está celebrando en Alemania. El equipo que gane se pondrá como líder del grupo B y pasará a la siguiente fase.

Para este trascendental encuentro frente a una de las selecciones más potentes e históricas del mundo, el seleccionador español ha alineado a Unai Simón, de centrales Laporte y Le Normand y Cucurella y Carvajal de laterales.

En el centro del campo estarán Pedri, Fabián y Rodri y arriba Morata, Lamine Yamal y Nico Williams, el mismo equipo que contra Croacia salvo por la irrupción de Laporte por Nacho, con molestias.

Al ver la alineación, el cantante Guillermo Bárcenas, líder del grupo Taburete e hijo del extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha escrito un polémico mensaje sobre la procedencia de los dos centrales de la Selección Española.

"Me pone negro que los centrales de España sean franceses. Le norrrrrmand, Lapoggggte, no me jodas. A pesar de todo, vamos España!", ha escrito Bárcenas sobre los dos jugadores de la roja.

Tras el revuelo, el cantante ha tenido que poner otro mensaje: "Me encanta mi rol en Twitter. Escribo cada dos meses alguna reflexión sin mucha trascendencia. Primero llegan seguidores que me llaman Padre y que les mola lo que he dicho".

Y ha añadio: "Después llegan los de mejor (lo que sea) que robar, en vez de Taburete mejor Banquillo y los de que cante tu padre. Por último aparece el director de orquesta Fonsi Longanizas y escribe algún twit en el que me relaciona de alguna forma con que Pablo Hasel esté en la cárcel. Y vuelta a empezar".