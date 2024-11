El precio de un sándwich vegetal de un hostal en Madrid es lo que faltaba ya por ver

La creadora de contenido gallega @Blondiemuser, que cuenta actualmente con casi dos millones de seguidores tan solo en TikTok, ha viajado hasta Madrid para dar una charla y ha alucinado al ver el precio del sándwich vegetal del hostal en el que dormía.

"Te juro que no me lo puedo creer, aquí donde estoy no hay nada, solo chalets con valla y portero y este hostal, no hay nada más", ha explicado al principio del vídeo, que ha acumulado decenas de miles de visualizaciones y cientos de 'me gusta'.

"Como no hay restaurante ni nada, vi la carta y dije que igual me podía pedir algo para cenar", ha añadido después. Sin embargo, el precio de un sándwich vegetal la ha dejado completamente descolocada.

Ha ido revelando los precios poco a poco para que los espectadores fueran descubriendo poco a poco qué valía cada producto. Primero, el agua mineral vale cuatro euros y los refrescos cinco euros, al igual que el café.

Después tenían como opción para comer menús de comida, de un único plato, bebida y postre. El sándwich vegetal vale 25 euros. "Es un atracazo igualmente, porque estoy ahora mismo con el desayuno de 14 euros para una mini tostada", ha explicado en los comentarios.