El presentador de la CNBC toma una decisión segundos antes de entrevistar a Sánchez al ver lo que lleva puesto 

Momento curioso el que ha vivido Pedro Sánchez durante una entrevista con la cadena económica norteamericana CNBC desde Suiza, donde se está celebrando el foro de Davos.

Antes de comenzar la entrevista, el presentador del medio le ha hecho una broma al presidente del Gobierno de España al ver que, a pesar del intenso frío, no llevaba puesta chaqueta.

"Se habrán dado cuenta de que me he quitado el abrigo y eso es porque no puedo parecer un oso mientras el presidente español aparece solo con una camisa y una chaqueta", ha dicho el periodista.

"¿Estás lamentando la decisión de no ponerte abrigo?", le ha espetado después el presentador. "Me lo voy a poner, definitivamente", ha respondido con una media sonrisa el dirigente español. "Yo estoy ansioso por volver a ponérmelo", le ha reconocido el periodista.

Algo que ha cambiado ya que, durante su charla con Bloomberg, Pedro Sánchez ha decidido equiparse con un abrigo de gran grosor, de esos que aíslan del intenso frío que hay en estos momentos en los alpes suizos.